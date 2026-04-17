В Нижегородском художественном музее открылась выставка "Я был всего неделю на войне…" Афиша

Фото: минкульт Нижегородской области

В НГХМ|Искусство ХХ века открылась выставка нижегородского художника Александра Усватова «Я был всего неделю на войне…» (0+), приуроченная к 100-летию со дня рождения. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Александр Усватов родился в 1926 году в Мариуполе (ранее – город Жданов), детство и юность провел в Москве. С ранних лет он мечтал стать художником, но судьба распорядилась иначе: в 1943 году со второго курса Московского художественного училища его призвали в армию. Усватов проходил службу в Южно-Сахалинске, Магадане, Киеве и Горьком – был солдатом, курсантом и офицером-радистом. Мастер спорта СССР, чемпион Украины, СССР, Вооруженных сил СССР по радиоспорту.

Когда Александру Усватову исполнилось 50 лет, в звании подполковника он ушёл в запас и поступил в Горьковское художественное училище, которое с отличием окончил в 1978 году, после чего полностью погрузился в творчество. Через два года его картины показали на двух всесоюзных выставках, а работу «Пришёл солдат с войны», экспонированную на выставке «Советская Россия», приобрело Министерство культуры РСФСР. С 1982 года Усватов являлся членом Союза художников России, до 2014 года постоянно участвовал в выставках разного уровня. Сегодня его работы хранятся в музейных и частных собраниях России и за рубежом.

«Ранние работы Усватова были посвящены военной теме, но позже он сосредоточился на мирной жизни: писал пейзажи, изящные натюрморты и портреты современников. Художник был строгим приверженцем реалистической школы живописи — учеником великого Бакшеева. Его цель состояла в том, чтобы достоверно передать натуру: сделать воздух прозрачным, воду жидкой, а деревья — «шелестящими». Особенность наследия Усватова — его сохранность. Семья бережно хранит картины, благодаря чему и стала возможна эта выставка. На ней представлено 40 работ разных периодов. Кроме живописи, Усватов писал стихи и мемуарную прозу — в витрине можно увидеть черновики его стихотворных опытов. Название выставки — «Я был всего неделю на войне» — отражает парадокс его судьбы: неделю на фронте, но половину жизни — на службе обороноспособности страны. При этом душа художника в нём всегда жила и в итоге успешно реализовалась», — отметила искусствовед, ученый секретарь Нижегородского художественного музея, член Союза художников России и куратор проекта Ирина Маршева.

Хотя большая часть жизни художника была связана с армией, главной темой его творчества стало лирическое воспевание мирной жизни: природа в тонких состояниях, натюрморты с богатством цвета и фактур, портреты с глубоким проникновением в характер. Из военных работ на выставке представлена только одна – «Весна 45-го» (1993, собрание Нижегородского художественного музея). В ней художник создаёт образ долгожданной Победы: девушки наслаждаются миром и полны юных надежд. И всё же зритель ощущает щемящую хрупкость и беззащитность тех, кто прошёл через войну.

Александр Усватов ушел из жизни 9 мая 2015 года. Выставка, посвященная его 100-летию, бережно собрана его сыновьями и внуками в память о замечательном художнике, поэте и человеке.

«В честь столетия со дня рождения нашего отца и деда мы открываем выставку при поддержке родного художественного музея. Александр Семёнович посвятил жизнь искусству: начав с детских студий в Москве и художественного училища, он упорно изучал тонкости живописи — сочетание цветов, создание объёма и глубины. Его работы передают красоту средней полосы России, а мастерство заметно выросло со временем: от скромных ранних опытов к зрелым полотнам. Записи художника раскрывают его творческий поиск — они могут быть интересны коллегам‑художникам и преподавателям», — рассказал сын художника Сергей Усватов.

Выставка Александра Усватова «Я был всего неделю на войне…» будет работать в НГХМ|Искусство ХХ века(пл. Минина и Пожарского, д. 2/2) до 7 июня. Доступна по «Пушкинской карте».

