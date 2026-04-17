Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Последние новости рубрики Афиша
17 апреля 2026 15:20
В Нижегородском художественном музее открылась выставка "Я был всего неделю на войне…"
16 апреля 2026 12:42
Марафон Знание.Первые, приуроченный к Году единства народов России, пройдет в Нижнем Новгороде
09 апреля 2026 18:01
Распродажа в поддержку жертв домашнего насилия пройдет в Нижнем Новгороде
31 марта 2026 22:43

Intervals-2026 охватит более 20 локаций в Нижнем Новгороде
30 марта 2026 12:35
Рэпер Хаски выступит на фестивале Intervals-2026 в Нижнем Новгороде
18 марта 2026 17:29
Акция "Веди родителей в музей" стартует в Нижегородской области с 21 марта
18 марта 2026 14:33
ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде стартует на день раньше
12 марта 2026 20:00
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
12 марта 2026 16:52
Дирижер Валерий Гергиев откроет Пасхальный фестиваль в Нижнем Новгороде
06 марта 2026 16:53
Опубликована программа фестиваля INTERVALS-2026 в Нижнем Новгороде
В Нижегородском художественном музее открылась выставка "Я был всего неделю на войне…"

17 апреля 2026 15:20


Фото: минкульт Нижегородской области

В НГХМ|Искусство ХХ века открылась выставка нижегородского художника Александра Усватова «Я был всего неделю на войне…» (0+), приуроченная к 100-летию со дня рождения. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Александр Усватов родился в 1926 году в Мариуполе (ранее – город Жданов), детство и юность провел в Москве. С ранних лет он мечтал стать художником, но судьба распорядилась иначе: в 1943 году со второго курса Московского художественного училища его призвали в армию. Усватов проходил службу в Южно-Сахалинске, Магадане, Киеве и Горьком – был солдатом, курсантом и офицером-радистом. Мастер спорта СССР, чемпион Украины, СССР, Вооруженных сил СССР по радиоспорту.

Когда Александру Усватову исполнилось 50 лет, в звании подполковника он ушёл в запас и поступил в Горьковское художественное училище, которое с отличием окончил в 1978 году, после чего полностью погрузился в творчество. Через два года его картины показали на двух всесоюзных выставках, а работу «Пришёл солдат с войны», экспонированную на выставке «Советская Россия», приобрело Министерство культуры РСФСР. С 1982 года Усватов являлся членом Союза художников России, до 2014 года постоянно участвовал в выставках разного уровня. Сегодня его работы хранятся в музейных и частных собраниях России и за рубежом.

«Ранние работы Усватова были посвящены военной теме, но позже он сосредоточился на мирной жизни: писал пейзажи, изящные натюрморты и портреты современников. Художник был строгим приверженцем реалистической школы живописи — учеником великого Бакшеева. Его цель состояла в том, чтобы достоверно передать натуру: сделать воздух прозрачным, воду жидкой, а деревья — «шелестящими». Особенность наследия Усватова — его сохранность. Семья бережно хранит картины, благодаря чему и стала возможна эта выставка. На ней представлено 40 работ разных периодов. Кроме живописи, Усватов писал стихи и мемуарную прозу — в витрине можно увидеть черновики его стихотворных опытов. Название выставки — «Я был всего неделю на войне» — отражает парадокс его судьбы: неделю на фронте, но половину жизни — на службе обороноспособности страны. При этом душа художника в нём всегда жила и в итоге успешно реализовалась», — отметила искусствовед, ученый секретарь Нижегородского художественного музея, член Союза художников России и куратор проекта Ирина Маршева.

Хотя большая часть жизни художника была связана с армией, главной темой его творчества стало лирическое воспевание мирной жизни: природа в тонких состояниях, натюрморты с богатством цвета и фактур, портреты с глубоким проникновением в характер. Из военных работ на выставке представлена только одна – «Весна 45-го» (1993, собрание Нижегородского художественного музея). В ней художник создаёт образ долгожданной Победы: девушки наслаждаются миром и полны юных надежд. И всё же зритель ощущает щемящую хрупкость и беззащитность тех, кто прошёл через войну.

Александр Усватов ушел из жизни 9 мая 2015 года. Выставка, посвященная его 100-летию, бережно собрана его сыновьями и внуками в память о замечательном художнике, поэте и человеке.

«В честь столетия со дня рождения нашего отца и деда мы открываем выставку при поддержке родного художественного музея. Александр Семёнович посвятил жизнь искусству: начав с детских студий в Москве и художественного училища, он упорно изучал тонкости живописи — сочетание цветов, создание объёма и глубины. Его работы передают красоту средней полосы России, а мастерство заметно выросло со временем: от скромных ранних опытов к зрелым полотнам. Записи художника раскрывают его творческий поиск — они могут быть интересны коллегам‑художникам и преподавателям», — рассказал сын художника Сергей Усватов.

Выставка Александра Усватова «Я был всего неделю на войне…» будет работать в НГХМ|Искусство ХХ века(пл. Минина и Пожарского, д. 2/2) до 7 июня. Доступна по «Пушкинской карте».

Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья», который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Виртуальную карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги.Культура». Лимит карты – 5000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Афиша мероприятий доступна на сайте: Культура.РФ. В 2026 году во всех регионах России изменился банк-оператор, обслуживающий «Пушкинскую карту».

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
