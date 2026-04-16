Марафон Знание.Первые, приуроченный к Году единства народов России, пройдет в Нижнем Новгороде

29 апреля, в преддверии Дня коренных народов России, в Нижнем Новгороде состоится федеральный просветительский марафон Знание.Первые (12+). Мероприятие приурочено к объявленному президентом РФ Владимиром Путиным Году единства народов России и реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Со школьниками и студентами встретятся известные государственные и общественные деятели, военные корреспонденты, защитники Отечества, ученые и спортсмены. В центре внимания участников марафона — единство народов как ключ к будущему страны.

В России марафон Знание.Первые пройдет с 28 по 30 апреля, он охватит все федеральные округа страны и объединит более 18 тысяч участников. 28 апреля программа пройдет в Москве, Твери, Барнауле, Якутске, Махачкале, Новом Уренгое, Нарьян-Маре, Донецкой Народной Республике. 29 апреля к марафону присоединится Нижний Новгород, а 30 апреля — Астрахань. Также во второй и третий дни программа продолжится на главной площадке — в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Марафон с различных сторон раскроет тему единства народов как основы для достижений России в самых разных сферах — от науки до спорта.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул значение просветительского марафона Общества «Знание».

«На нижегородской земле традиции многонационального и межконфессионального сотрудничества складывались веками. И сегодня Нижегородская область остается одним из самых многонациональных регионов России, примером добрососедства и уважительного диалога различных культур и религий. Марафон, приуроченный к Году единства народов России, поможет молодежи узнать, что лежит в основе взаимопонимания и традиций, заложенных нашими предками. Уверен, насыщенная и разнообразная программа марафона вдохновит ребят на достижение новых целей. Ведь когда мы объединяем усилия, все становится возможным», — сказал Глеб Никитин.

Для участников в Нижнем Новгороде пройдут лекции и открытые диалоги с участием известных людей. Первыми спикерами марафона станут военный корреспондент Первого канала Амир Юсупов, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, телеведущая, руководитель Театра на воде и Центра по синхронному плаванию, депутат Московской городской думы Мария Киселёва, начальник группы ДПО ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Ян Хуторянский, повар, музыкант и ведущий программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди, аэрокосмический инженер, популяризатор науки, амбассадор Общества «Знание» Денис Прудник и другие выдающиеся люди.

