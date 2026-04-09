Распродажа в поддержку жертв домашнего насилия пройдет в Нижнем Новгороде

Большая благотворительная распродажа одежды (6+) пройдет в поддержку Нижегородского женского кризисного центра 19 апреля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили организаторы.
Каждая купленная вещь — это реальная помощь тем, кто пострадал от домашнего насилия.
“На собранные на мероприятии деньги мы оплатим психологические и юридические консультации для подопечных центра”, - сказали в НЖКЦ.
Мероприятие состоится по адресу Зеленский съезд,4.
Напомним, в 2025 году в Нижнем Новгороде запустили группы профилактики домашнего насилия.
