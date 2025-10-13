Онколог рассказала нижегородкам, как снизить риск рака груди Общество

Фото: Кира Мишина

Рак молочной железы остается наиболее распространенным онкологическим заболеванием среди женщин в России. По статистике, каждая восьмая жительница страны может столкнуться с ним на протяжении жизни. С 2020 года этот диагноз занимает первое место среди всех онкопатологий. Заболевание может развиваться даже в молодом возрасте, однако своевременная диагностика помогает сохранить здоровье и внешнюю привлекательность. Об этом рассказала онколог-маммолог, лимфолог 6-го онкологического отделения опухолей молочной железы Института клинической онкологии Эмма Аревшатян.

По словам специалиста, рак молочной железы остается одной из наиболее часто встречающихся форм онкозаболеваний в развитых странах. Наибольшая заболеваемость фиксируется в США, странах Северной Европы и в России. В нашей стране ежегодно выявляется свыше 70 тысяч новых случаев, из них более 2 тысяч — в Нижегородской области. За последнее десятилетие уровень заболеваемости вырос примерно на 30 процентов.

Аревшатян отмечает, что в группе риска находятся женщины с незавершенной репродуктивной историей, а также те, кто злоупотребляет курением и алкоголем. Современные подходы к лечению позволяют проводить операции максимально щадяще, сохраняя качество жизни пациенток. Если болезнь диагностирована на ранней стадии, вероятность успешного излечения превышает 90 процентов.

Особое значение врач придает наследственному фактору. По ее словам, генетическая предрасположенность значительно повышает риск развития заболевания. Если рак молочной железы или яичников был у близких родственниц — матери, сестры или бабушки, женщине стоит пройти раннее обследование, при необходимости обратиться к генетику и сдать тест на мутации в генах BRCA1 и BRCA2. Их выявление помогает сформировать индивидуальную программу профилактики и наблюдения.

При этом специалист подчеркивает: даже при наличии наследственной склонности регулярные профилактические осмотры остаются главным способом защиты. Нередко врачи сталкиваются с запущенными формами болезни, когда пациентки игнорируют плановые обследования или откладывают визит к врачу, заметив тревожные симптомы. Постоянного контроля требуют и женщины с доброкачественными образованиями молочной железы — им нередко назначаются препараты, снижающие риск перерождения клеток.

Как пояснила Аревшатян, обследование молочных желез рекомендуется начинать с 18 лет после консультации с врачом. До 39 лет основным методом диагностики является ультразвуковое исследование — безопасный и информативный способ отслеживания изменений. С 40 лет "золотым стандартом" остается маммография.

Регулярная профилактика остается самым надежным способом сохранить здоровье. Чем раньше выявлено заболевание, тем выше шанс на полное выздоровление.

Жительницы Нижегородской области могут пройти маммографическое исследование бесплатно — в Институте клинической онкологии по полису ОМС.

