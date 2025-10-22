Бэби-бум в "Лимпопо": малыши родились у ланей, капуцинов и гуанако Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Осень в нижегородском зоопарке "Лимпопо" отметилась сразу несколькими долгожданными пополнениями.

Первыми порадовали европейские лани: у самки по кличке Лора появился сын. Для Лоры это дебютные роды, но все прошло благополучно, и молодая мама проявляет заботливость. Олененок активно прибавляет в весе и отличается отличным аппетитом.

В семействе бурых капуцинов тоже стало на одного малыша больше. Пол новорожденного пока не установлен.

"Первые месяцы жизни бурые капуцины проводят на спине у матери, крепко держась за шерсть. Чтобы определить пол, пришлось бы отлучать детеныша, а такой стресс не нужен ни самке, ни новорожденному. Когда малыш подрастет, он сам начнет покидать спинку мамы, и даст возможность выяснить: самец он или самка", - рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин.

У пары гуанако Афины и Фараона родилась девочка. Сначала отца на время отделили от матери и детеныша ради безопасности. Теперь, когда новорожденная окрепла, вся семья вновь вместе.

Малышка очень подвижна, много времени проводит в уличном вольере и даже пытается знакомиться с посетителями, рассказали в пресс-службе "Лимпопо". Это заметно волнует ее маму, которая пока продолжает всячески оберегать дочку.

