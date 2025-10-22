Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 октября 2025 13:27Дети переселенцев из США проходят адаптацию в нижегородской "Школе 800"
22 октября 2025 13:10Неправильное хранение продуктов могло вызвать массовое отравление в "Созвездии"
22 октября 2025 12:56Бэби-бум в "Лимпопо": малыши родились у ланей, капуцинов и гуанако
22 октября 2025 12:37Готовность здания Дома правительства в Нижегородском кремле составляет 95%
22 октября 2025 12:36"Ростелеком" успешно протестировал умную платформу для мониторинга отрасли гостеприимства
22 октября 2025 12:09Жители Приокского района благоустроили территории школ с помощью соцучастковых
22 октября 2025 11:58Гордума одобрила создание двух новых АНО в Нижнем Новгороде
22 октября 2025 11:46Стартует юбилейный конкурс "Ростелекома" для региональных ИТ-журналистов и блогеров 
22 октября 2025 11:23Студенты НГАТУ жалуются на холодные батареи в общежитии
22 октября 2025 10:36Двум нижегородским деревням могут добавить номера из-за одинаковых названий
Общество

Бэби-бум в "Лимпопо": малыши родились у ланей, капуцинов и гуанако

22 октября 2025 12:56 Общество
Бэби-бум в Лимпопо: малыши родились у ланей, капуцинов и гуанако

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Осень в нижегородском зоопарке "Лимпопо" отметилась сразу несколькими долгожданными пополнениями. 

Первыми порадовали европейские лани: у самки по кличке Лора появился сын. Для Лоры это дебютные роды, но все прошло благополучно, и молодая мама проявляет заботливость. Олененок активно прибавляет в весе и отличается отличным аппетитом.

В семействе бурых капуцинов тоже стало на одного малыша больше. Пол новорожденного пока не установлен.

"Первые месяцы жизни бурые капуцины проводят на спине у матери, крепко держась за шерсть. Чтобы определить пол, пришлось бы отлучать детеныша, а такой стресс не нужен ни самке, ни новорожденному. Когда малыш подрастет, он сам начнет покидать спинку мамы, и даст возможность выяснить: самец он или самка", - рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин. 

У пары гуанако Афины и Фараона родилась девочка. Сначала отца на время отделили от матери и детеныша ради безопасности. Теперь, когда новорожденная окрепла, вся семья вновь вместе.

Малышка очень подвижна, много времени проводит в уличном вольере и даже пытается знакомиться с посетителями, рассказали в пресс-службе "Лимпопо". Это заметно волнует ее маму, которая пока продолжает всячески оберегать дочку.

Ранее сообщалось, что в нижегородском зоопарке "Лимпопо" появились редкие обезьяны и леопардовые черепахи. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Зоопарк
Поделиться:
Новости по теме
10 октября 2025 14:48Нижегородским приютам компенсируют расходы на аренду и ветпомощь
02 октября 2025 10:24Летучий мышонок из нижегородской "Школы 800" поедет зимовать в Москву
04 сентября 2025 17:45Сотрудники зоопарка "Лимпопо" заменили мать новорожденному зубрёнку
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных