Общество

Редкие обезьяны и леопардовые черепахи поселились в нижегородском "Лимпопо"

14 октября 2025 15:16 Общество
Редкие обезьяны и леопардовые черепахи поселились в нижегородском Лимпопо

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" появились новые экзотические обитатели. Теперь в павильонах можно увидеть животных, ранее не представленных в российских зоопарках.

Из южноамериканской Венесуэлы в "Лимпопо" прибыли восьмимесячные самец и самка паукообразной обезьяны. Эти приматы отличаются длинными, подвижными конечностями и цепким хвостом, который используют как пятую руку. Благодаря таким особенностям они легко перемещаются по деревьям, буквально вися на хвосте.

Как отметил генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин, в России паукообразные обезьяны — редкость. Обычно их можно встретить только в зарубежных зоопарках. Теперь и нижегородские посетители смогут понаблюдать за этими необычными животными.

Пока что молодые обезьяны заняты играми, но сотрудники зоопарка надеются, что в будущем пара обзаведется потомством.

Еще одним пополнением стали большие леопардовые черепахи. Самец и самка прибыли из жаркой Африки. Они поселились в павильоне "Дом птиц и приматов" на второй территории зоопарка. Эти сухопутные рептилии достигают в длину более 70 сантиметров, а вес взрослых особей может доходить до 50 килограммов.

Название леопардовые черепахи получили благодаря характерному рисунку на панцире, напоминающему пятна хищного леопарда.

Познакомиться с новыми жителями можно на второй территории зоопарка: паукообразные обезьяны обитают в павильоне "Империя инков", а черепахи - в "Доме птиц и приматов".

Ранее сообщалось, что в зоопарке "Лимпопо" сотрудники выкармливают новорождённого зубрёнка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

