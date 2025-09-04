Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Сотрудники зоопарка "Лимпопо" заменили мать новорожденному зубрёнку

Сотрудники зоопарка Лимпопо заменили мать новорожденному зубрёнку

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Сотрудники нижегородского зоопарка "Лимпопо" стали приёмными родителями для новорождённого зубрёнка, которого отказалась выкармливать родная мать. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Как рассказал генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин, для зубрихи Марты это были первые роды. Они прошли благополучно и без вмешательства ветеринаров. Однако стресс и неопытность помешали родительнице проявить полноценный материнский инстинкт.

"После появления малыша на свет она, как и положено, его приняла, облизала, а вот с выкармливанием возникли трудности", — отметил Герасичкин.

Теперь заботу о телёнке взяли на себя сотрудники зоопарка. Его кормят каждые два часа, а Марта временно изолирована от малыша.

Зубрёнок, оказавшийся мальчиком, родился с весом 26 кг. Сейчас он чувствует себя хорошо, проявляет активность, интересуется окружающим и с удовольствием пьёт молоко из бутылочки.

Ранее сообщалось, что нижегородцы выбрали имя для детеныша трубкозуба. Малышку назвали Хиба. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Животные Зоопарк
