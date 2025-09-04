Сотрудники зоопарка "Лимпопо" заменили мать новорожденному зубрёнку

Фото:
Сотрудники нижегородского зоопарка "Лимпопо" стали приёмными родителями для новорождённого зубрёнка, которого отказалась выкармливать родная мать. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Как рассказал генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин, для зубрихи Марты это были первые роды. Они прошли благополучно и без вмешательства ветеринаров. Однако стресс и неопытность помешали родительнице проявить полноценный материнский инстинкт.
"После появления малыша на свет она, как и положено, его приняла, облизала, а вот с выкармливанием возникли трудности", — отметил Герасичкин.
Теперь заботу о телёнке взяли на себя сотрудники зоопарка. Его кормят каждые два часа, а Марта временно изолирована от малыша.
Зубрёнок, оказавшийся мальчиком, родился с весом 26 кг. Сейчас он чувствует себя хорошо, проявляет активность, интересуется окружающим и с удовольствием пьёт молоко из бутылочки.
Ранее сообщалось, что нижегородцы выбрали имя для детеныша трубкозуба. Малышку назвали Хиба.
