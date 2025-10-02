Летучий мышонок из нижегородской "Школы 800" поедет зимовать в Москву Общество

Фото: "Школа 800"

В Нижнем Новгороде в "Школе 800" обнаружили летучую мышь. Ослабленное животное передадут в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке, сообщили в образовательном учреждении.

Летучую мышь нашли ученики в корпусе "Верхние Печеры". Педагоги организовали временный приют, однако специалисты отметили, что зверек слишком худой и в таком состоянии не сможет пережить зиму. Было принято решение передать его профессионалам.

Ранее за животным временно ухаживали учителя экологии и биологии. Теперь в столичном центре реабилитации рукокрылых ему обеспечат правильное питание и подготовку к зимовке.