Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 сентября 2025 18:00  [29] Зловоние накрыло центр Нижнего Новгорода: что говорит Водоканал
15 сентября 2025 17:47  [43] Второй волонтерский десант из Нижегородской области отправился помогать жителям Курской области
15 сентября 2025 17:42  [47] Шестеро студентов учреждений СПО представят Нижегородскую область в финале Чемпионата высоких технологий
15 сентября 2025 17:33  [52] В Нижнем Новгороде завершили ремонт сходов №1 и №2 станции метро "Заречная"
15 сентября 2025 16:55  [107] Автоэксперт Ладушкин рассказал, к чему приведёт корректировка утильсбора
15 сентября 2025 16:46  [83] 175 выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили "Поезда здоровья" с начала 2025 года
15 сентября 2025 16:41  [78] Нижегородская область завоевала четыре награды федеральной премии "Социальные лидеры России"
15 сентября 2025 16:32  [99] Доброволец СВО: "России нет равных, и мы должны отстаивать её будущее"
15 сентября 2025 16:13  [147] Режим повышенной готовности ввели на Бору из-за угрозы обрушения школы
15 сентября 2025 16:00  [132] Нижегородцев призвали не бояться обращаться к волонтерам-поисковикам
Общество

Зловоние накрыло центр Нижнего Новгорода: что говорит Водоканал

15 сентября 2025 18:00  [29] Общество
Зловоние накрыло центр Нижнего Новгорода: что говорит Водоканал

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Утром 15 сентября нижегородцы в очередной раз пожаловались на вонь. Но теперь она накрыла не Верхние Печеры, Кузнечиху или Мещеру, в которых неприятный запах появляется с незавидной регулярностью, а самый центр города — окрестности площади Свободы.

"Сначала не поняла, откуда запах. Подумала, что прорвало трубу в квартире. Но все в порядке. Потом поняла, что вонь проникла через открытые окна. Просто дышать невозможно", — пожаловалась читательница НИА "Нижний Новгород".

Редакция НИА "Нижний Новгород" попросила АО "Нижегородский водоканал" прокомментировать ситуацию. Там на запрос агентства оперативно отреагировали и провели обследование сетей водоотведения в районе площади Свободы с замерами газовоздушной среды.

"На момент проведения обследования линия водоотведения в технически исправном состоянии, запах не ощущается. Превышений ПДК по сероводороду не зафиксировано", — сообщили редакции.

Кстати, на выходных снова неприятно пахло в Верхних Печерах и Кузнечихе. Жители этих районов писали жалобы в соцсетях. 

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в отношении нелегальных ассенизаторов составлено около 50 административных протоколов. С их незаконной деятельностью отчасти связывают появление вони в некоторых локациях.

Также стало известно, что усилен надзор за стоками нижегородских предприятий. За два месяца проведено 767 проверок промобъектов, в ходе которых выявлено 46 нарушений. За негативное воздействие на окружающую среду предприятиям начислено 74 миллиона рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал Вонь
Поделиться:
Новости по теме
09 сентября 2025 18:04  [518] Глеб Никитин оценил ход I этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации
20 августа 2025 11:40  [952] Семь нарушений нашел Росприроднадзор на Нижегородской станции аэрации
03 августа 2025 09:55  [888] Нижегородцы создали петицию из-за вони в городе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных