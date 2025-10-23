Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
23 октября 2025 11:06Прокуратура выявила нарушения в подготовке к зиме в Нижегородской области
23 октября 2025 10:00Суд продлил домашний арест нижегородскому экс-чиновнику Бортникову
23 октября 2025 09:49Газопровод взорвался в Нижегородской области из-за въехавшей в него фуры
23 октября 2025 09:09Обломки БПЛА повредили энергообъект в Нижегородской области
23 октября 2025 09:00Мошенники выманили у нижегородцев более 48 млн рублей за неделю
22 октября 2025 20:13Жаждущих интима жителей Арзамаса развели на 240 тысяч рублей
22 октября 2025 19:49Бастрыкина заинтересовал затопленный дом в Нижнем Новгороде
22 октября 2025 19:2514 мигрантов-нелегалов обнаружили в ходе рейда в Дзержинске — видео
22 октября 2025 17:00Кстовский питбайкер ради трассы вырубил лес на 2,5 млн рублей
22 октября 2025 15:32Строящийся коттедж чуть не сгорел под Богородском
Происшествия

Прокуратура выявила нарушения в подготовке к зиме в Нижегородской области

23 октября 2025 11:06 Происшествия
Прокуратура выявила нарушения в подготовке к зиме в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

Прокуратура выявила нарушения при подготовке к отопительному сезону в Нижегородской области. По материалам проверок возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. 

Как уточнили в надзорном ведомстве, такие дела возбуждены в 30 регионах. Так, в Челябинской области чиновников заподозрили в халатности при организации капремонта объектов теплоснабжения и расчетах за энергоресурсы. А в Костромской дело завели по статье о превышении полномочий. Там чиновников подозревают в передаче объекта теплоснабжения в аренду по заниженной стоимости и без заключения концессии. 

По какой статье уголовное дело завели в Нижегородской области, не уточняется. 

Ранее выяснилось, что глава АО "Теплоэнерго" Дмитрий Сивохин перенес свой рабочий кабинет на Нижегородскую станцию аэрации "для оптимизации процессов" на реконструируемом объекте. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прокуратура Теплоснабжение Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 12:50Вячеслав Володин призвал повысить штрафы для теплоснабжающих организаций
18 сентября 2025 09:23ЗСНО рассмотрит инициативу о раннем начале отопительного сезона
14 августа 2025 15:45Более половины МКД в Нижегородской области уже готовы к отопительному сезону
20 февраля 2025 18:00Как производится ежегодный перерасчет за отопление в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных