Прокуратура выявила нарушения в подготовке к зиме в Нижегородской области Происшествия

Фото: Кира Мишина

Прокуратура выявила нарушения при подготовке к отопительному сезону в Нижегородской области. По материалам проверок возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как уточнили в надзорном ведомстве, такие дела возбуждены в 30 регионах. Так, в Челябинской области чиновников заподозрили в халатности при организации капремонта объектов теплоснабжения и расчетах за энергоресурсы. А в Костромской дело завели по статье о превышении полномочий. Там чиновников подозревают в передаче объекта теплоснабжения в аренду по заниженной стоимости и без заключения концессии.

По какой статье уголовное дело завели в Нижегородской области, не уточняется.

Ранее выяснилось, что глава АО "Теплоэнерго" Дмитрий Сивохин перенес свой рабочий кабинет на Нижегородскую станцию аэрации "для оптимизации процессов" на реконструируемом объекте.