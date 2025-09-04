Глеб Никитин оценил ход I этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации Общество

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил выполнение работ по завершению первого этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации. Работы ведутся в рамках инцидента "Очистные сооружения", который курирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Глава региона осмотрел ключевые технологические объекты станции и провёл совещание на площадке.

"Вместе с заказчиком и генподрядчиком осмотрел объекты очистных, где уже идут пусконаладочные работы. Вижу прогресс по той дорожной карте, которую мы согласовали в конце прошлого года. Подрядчик, несмотря на издержки, наладил финансовую дисциплину, мобилизовал ресурсы и вывел многие объекты на завершающую стадию. Таких объектов в первой очереди более 50. С мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым и руководителем "Водоканала" Дмитрием Сивохиным обсудили подготовку проектно-сметной документации ко второму этапу модернизации. По итогам совещания приняли решение о создании отдельного регионального научно-технического совета – он даст оценку новым технологиям очистки стоков и сушки остатков ила, которые планируют применить в рамках реконструкции второго этапа", — сказал Глеб Никитин.

По данным генподрядчика, сейчас завершаются монтажные работы, устраняются замечания заказчика, ведутся электротехнические работы и благоустройство территории. На все выполняемые работы получены положительные заключения госэкспертизы. Ежедневно на площадке трудится свыше 100 человек.

Согласно дорожной карте, все общестроительные работы и благоустройство планируется завершить до конца октября. На ряде объектов первого этапа уже идут пусконаладочные работы. Параллельно на территории НСА выполняются мероприятия по исключению появления запаха сероводорода на действующих сооружениях. В режим пусконаладки включены установки воздухоочистки "ЛИТ" у здания решёток, завершается монтаж укрытия приёмных входных каналов, по которым поступают неочищенные стоки из магистральных коллекторов, смонтирована и в режиме опробования действует система "Мокрый барьер".

Как сообщалось ранее, техническая готовность основных зданий и сооружений, а также монтаж оборудования в рамках первого этапа выполнены на 97%. До конца 2025 года планируется завершить оставшиеся работы, внедрить системы автоматизации процессов и провести приёмку.

Нижегородская станция аэрации, введённая в эксплуатацию в 1975 году, — один из крупнейших объектов водоочистки на Волге. Она обслуживает не только Нижний Новгород, но и город Бор.

22 августа 2025 года Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о предварительном одобрении заявки на реализацию второго этапа реконструкции станции в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие". Предполагается, что второй этап будет выполнен в 2026–2029 годах. Сейчас идёт корректировка проектной документации, до конца года её планируют направить на госэкспертизу.

Напомним, с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина реализуется нацпроект "Экологическое благополучие", объединивший задачи прежнего нацпроекта "Экология". Он направлен на улучшение состояния окружающей среды и повышение качества жизни: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидацию свалок и расчистку водоёмов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экотуризма и сохранение редких видов животных.

В нацпроект входят шесть федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух".