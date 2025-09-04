Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 сентября 2025 18:43  [111] Форум проекта "Социальный участковый" стартовал в Нижнем Новгороде
09 сентября 2025 18:04  [154] Глеб Никитин оценил ход I этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации
09 сентября 2025 17:56  [100] Нижегородцы получили почти 50 тысяч консультаций в "Поездах здоровья"
09 сентября 2025 17:52  [100] Участники проекта "СВОё дело" прошли семинар по развитию бизнес-компетенций
09 сентября 2025 17:46  [96] Нижегородские машиностроители и химики представят регион на "Иннопроме"
09 сентября 2025 17:45  [125] Нижегородские медики и учителя получат право на бесплатную юрпомощь
09 сентября 2025 17:21  [213] Информация о новой волне мобилизации в России оказалась фейковой
09 сентября 2025 16:20  [163] Четыре деревни Сокольского округа станут селами и еще одна — хутором
09 сентября 2025 16:12  [168] Стала известна степень готовности канализационной насосной станции Дзержинска
09 сентября 2025 15:58  [197] Схема движения транспорта изменится на улице Ильинской с 10 сентября
Общество

Глеб Никитин оценил ход I этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации

09 сентября 2025 18:04  [154] Общество
Глеб Никитин оценил ход I этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил выполнение работ по завершению первого этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации. Работы ведутся в рамках инцидента "Очистные сооружения", который курирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Глава региона осмотрел ключевые технологические объекты станции и провёл совещание на площадке.

"Вместе с заказчиком и генподрядчиком осмотрел объекты очистных, где уже идут пусконаладочные работы. Вижу прогресс по той дорожной карте, которую мы согласовали в конце прошлого года. Подрядчик, несмотря на издержки, наладил финансовую дисциплину, мобилизовал ресурсы и вывел многие объекты на завершающую стадию. Таких объектов в первой очереди более 50. С мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым и руководителем "Водоканала" Дмитрием Сивохиным обсудили подготовку проектно-сметной документации ко второму этапу модернизации. По итогам совещания приняли решение о создании отдельного регионального научно-технического совета – он даст оценку новым технологиям очистки стоков и сушки остатков ила, которые планируют применить в рамках реконструкции второго этапа", — сказал Глеб Никитин.

По данным генподрядчика, сейчас завершаются монтажные работы, устраняются замечания заказчика, ведутся электротехнические работы и благоустройство территории. На все выполняемые работы получены положительные заключения госэкспертизы. Ежедневно на площадке трудится свыше 100 человек.

Согласно дорожной карте, все общестроительные работы и благоустройство планируется завершить до конца октября. На ряде объектов первого этапа уже идут пусконаладочные работы. Параллельно на территории НСА выполняются мероприятия по исключению появления запаха сероводорода на действующих сооружениях. В режим пусконаладки включены установки воздухоочистки "ЛИТ" у здания решёток, завершается монтаж укрытия приёмных входных каналов, по которым поступают неочищенные стоки из магистральных коллекторов, смонтирована и в режиме опробования действует система "Мокрый барьер".

Как сообщалось ранее, техническая готовность основных зданий и сооружений, а также монтаж оборудования в рамках первого этапа выполнены на 97%. До конца 2025 года планируется завершить оставшиеся работы, внедрить системы автоматизации процессов и провести приёмку.

Нижегородская станция аэрации, введённая в эксплуатацию в 1975 году, — один из крупнейших объектов водоочистки на Волге. Она обслуживает не только Нижний Новгород, но и город Бор.

22 августа 2025 года Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о предварительном одобрении заявки на реализацию второго этапа реконструкции станции в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие". Предполагается, что второй этап будет выполнен в 2026–2029 годах. Сейчас идёт корректировка проектной документации, до конца года её планируют направить на госэкспертизу.

Напомним, с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина реализуется нацпроект "Экологическое благополучие", объединивший задачи прежнего нацпроекта "Экология". Он направлен на улучшение состояния окружающей среды и повышение качества жизни: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидацию свалок и расчистку водоёмов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экотуризма и сохранение редких видов животных.

В нацпроект входят шесть федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Нижегородская станция аэрации Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных