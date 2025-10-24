ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
В Нижегородской области определят лучшую швею страны в 2026 году

В Нижегородской области определят лучшую швею страны в 2026 году

Фото: Минтруд РФ

В Нижегородской области определят победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Швея» в 2026 году. Решение было единогласно поддержано организационным комитетом конкурса по итогам рассмотрения заявок от регионов.

«Получение права на проведение федерального этапа конкурса – это признание высокого уровня развития легкой промышленности в регионе и качества профессиональной подготовки специалистов. Мы видим растущий интерес к рабочим профессиям и готовы создать все условия для проведения мероприятия на самом высоком уровне», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

В 2025 году конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Швея» уже проходил в Нижнем Новгороде. Победительницей стала представительница Нижегородской области Надежда Степанова с предприятия «Бриг». Мероприятие проводилось в рамках нацпроекта «Кадры», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина по популяризации рабочих профессий и выявлению наиболее квалифицированных специалистов.

«Профессия швеи традиционно является одной из самых востребованных в регионе, и такие конкурсы значительно повышают ее престиж среди молодежи. Мы рады, что нам вновь доверили проведение такого масштабного мероприятия в 2026 году. Это означает, что предыдущий конкурс был организован на должном уровне и получил высокую оценку», – подчеркнул руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

В 2026 году сохраняется количество основных номинаций от регионов РФ – 20, при этом расширяется перечень внебюджетных номинаций от работодателей страны.

 

Минтруд Нацпроект Промышленность
