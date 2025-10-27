Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 октября 2025 19:10Нижегородку обязали заплатить 30 тысяч рублей за нападение собаки
27 октября 2025 18:37Полиция задержала нижегородца за покатушки с фейерверками на Покровке — видео
27 октября 2025 18:18Иномарка сбила 10-летнюю девочку около Советской площади — видео
27 октября 2025 18:03Нижегородец пострадал при попытке вскрыть сейф болгаркой
27 октября 2025 14:00Страшный пожар унес жизнь 91-летней женщины в Балахнинском округе
27 октября 2025 13:10Нижегородец устроил ночной заезд с фейерверками на Покровке
27 октября 2025 11:31СК завел уголовное дело о халатности после скандала в нижегородской школе
27 октября 2025 09:35Пострадавших при взрыве в Копейске доставили спецбортом в Нижний Новгород
27 октября 2025 09:18Грузовой эвакуатор съехал в кювет под Лысковом: погиб человек
26 октября 2025 17:57Нетрезвый мотоциклист улетел в кювет под Дзержинском
Происшествия

Нижегородку обязали заплатить 30 тысяч рублей за нападение собаки

27 октября 2025 19:10 Происшествия
Нижегородку обязали заплатить 30 тысяч рублей за нападение собаки

Жительнице Нижегородской области предстоит выплатить компенсацию морального вреда за нападение ее собаки на прохожую. Такое решение вынес 23 октября 2025 года Краснобаковский межрайонный суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона

Согласно материалам дела, инцидент произошел 30 декабря 2024 года неподалеку от деревни Чернышиха. Максим Р. выгуливал овчарку, принадлежащую Анне С., без поводка и намордника. В какой-то момент собака набросилась на проходившую мимо Наталью К. и укусила ее.

Пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с владелицы животного и Максима Р. 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить почтовые расходы.

Во время судебного заседания ответчики не отрицали сам факт нападения, однако посчитали заявленную сумму завышенной.

Суд пришел к выводу, что нападение стало возможным из-за отсутствия должного контроля за собакой со стороны ее хозяйки. Животное свободно передвигалось по улице без присмотра, что и привело к нападению. В результате истица получила телесные повреждения и перенесла эмоциональные страдания.

По итогам разбирательства суд частично удовлетворил иск: с Анны С. взысканы 30 тысяч рублей компенсации, а также расходы на почтовую пересылку и госпошлину. В части требований к Максиму Р. суд отказал.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что нижегородку, натравившую алабая на соседа, приговорили к 7 годам колонии. 

Добавим, что с 2023 года в России запрещено отпускать собак и кошек на самовыгул. А с ноября прошлого года за выгул собак без намордника ввели штрафы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нападение Собаки Суд
Поделиться:
Новости по теме
19 октября 2025 13:44Чихуахуа и шотландских прямоухих кошек нижегородцы выбирают чаще других пород
17 октября 2025 16:38Первый пёс - восстановитель лесов появился в России
28 августа 2025 12:05Штрафы за нарушение правил содержания домашних животных утвердили в ЗСНО
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных