Нижегородку обязали заплатить 30 тысяч рублей за нападение собаки

Жительнице Нижегородской области предстоит выплатить компенсацию морального вреда за нападение ее собаки на прохожую. Такое решение вынес 23 октября 2025 года Краснобаковский межрайонный суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона
Согласно материалам дела, инцидент произошел 30 декабря 2024 года неподалеку от деревни Чернышиха. Максим Р. выгуливал овчарку, принадлежащую Анне С., без поводка и намордника. В какой-то момент собака набросилась на проходившую мимо Наталью К. и укусила ее.
Пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с владелицы животного и Максима Р. 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить почтовые расходы.
Во время судебного заседания ответчики не отрицали сам факт нападения, однако посчитали заявленную сумму завышенной.
Суд пришел к выводу, что нападение стало возможным из-за отсутствия должного контроля за собакой со стороны ее хозяйки. Животное свободно передвигалось по улице без присмотра, что и привело к нападению. В результате истица получила телесные повреждения и перенесла эмоциональные страдания.
По итогам разбирательства суд частично удовлетворил иск: с Анны С. взысканы 30 тысяч рублей компенсации, а также расходы на почтовую пересылку и госпошлину. В части требований к Максиму Р. суд отказал.
Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что нижегородку, натравившую алабая на соседа, приговорили к 7 годам колонии.
Добавим, что с 2023 года в России запрещено отпускать собак и кошек на самовыгул. А с ноября прошлого года за выгул собак без намордника ввели штрафы.
