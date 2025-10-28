Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Происшествия

Озвучены подробности жуткого ДТП с перевертышем на улице Ванеева

28 октября 2025 15:00 Происшествия
Озвучены подробности жуткого ДТП с перевертышем на улице Ванеева

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Cтали известны подробности серьезного ДТП на улице Ванеева в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали мужчина и ребенок. Авария произошла около 10:50 28 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Предварительно установлено, что водитель автомобиля марки Kia, мужчина 1999 года рождения, при перестроении не обеспечил безопасность маневра и допустил столкновение с автомобилем Lada, за рулем которого находился водитель 1980 года рождения. От удара отечественная легковушка налетела на опору светофора, после чего перевернулась.

В результате инцидента травмы получили водитель Lada и его пассажирка — девочка, родившаяся в 2017 году. Оба были госпитализированы в медицинские учреждения города.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

Напомним, что в Нижнем Новгороде полицейские ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных