Озвучены подробности жуткого ДТП с перевертышем на улице Ванеева

Cтали известны подробности серьезного ДТП на улице Ванеева в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали мужчина и ребенок. Авария произошла около 10:50 28 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля марки Kia, мужчина 1999 года рождения, при перестроении не обеспечил безопасность маневра и допустил столкновение с автомобилем Lada, за рулем которого находился водитель 1980 года рождения. От удара отечественная легковушка налетела на опору светофора, после чего перевернулась.
В результате инцидента травмы получили водитель Lada и его пассажирка — девочка, родившаяся в 2017 году. Оба были госпитализированы в медицинские учреждения города.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.
Напомним, что в Нижнем Новгороде полицейские ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе.
