Иномарка сбила 10-летнюю девочку около Советской площади — видео

Фото: ГИБДД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде, недалеко от Советской площади, произошло серьезное ДТП с участием ребенка. Все случилось еще 24 октября, но видео с места происшествия появилось в сети только сейчас.

По информации ГИБДД, на улице Ванеева 42-летняя женщина за рулем KIA сбила 10-летнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, в нескольких метрах от "зебры".

Сразу после наезда к девочке подбежали прохожие и водители, которые стали свидетелями аварии. На машине скорой помощи пострадавшую доставили в детскую областную больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

