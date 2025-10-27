Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Происшествия

Иномарка сбила 10-летнюю девочку около Советской площади — видео

27 октября 2025 18:18 Происшествия
Иномарка сбила 10-летнюю девочку около Советской площади — видео

Фото: ГИБДД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде, недалеко от Советской площади, произошло серьезное ДТП с участием ребенка. Все случилось еще 24 октября, но видео с места происшествия появилось в сети только сейчас.

По информации ГИБДД, на улице Ванеева 42-летняя женщина за рулем KIA сбила 10-летнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, в нескольких метрах от "зебры". 

Сразу после наезда к девочке подбежали прохожие и водители, которые стали свидетелями аварии. На машине скорой помощи пострадавшую доставили в детскую областную больницу. 

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полиция ищет водителя, сбившего 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Минеева.

