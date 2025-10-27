Иномарка сбила 10-летнюю девочку около Советской площади — видео

Фото:
В Нижнем Новгороде, недалеко от Советской площади, произошло серьезное ДТП с участием ребенка. Все случилось еще 24 октября, но видео с места происшествия появилось в сети только сейчас.
По информации ГИБДД, на улице Ванеева 42-летняя женщина за рулем KIA сбила 10-летнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, в нескольких метрах от "зебры".
Сразу после наезда к девочке подбежали прохожие и водители, которые стали свидетелями аварии. На машине скорой помощи пострадавшую доставили в детскую областную больницу.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полиция ищет водителя, сбившего 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Минеева.
