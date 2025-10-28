Машина снесла светофорный столб и перевернулась на Ванеева — видео

Фото:
В Нижнем Новгороде на улице Ванеева 28 октября произошло жесткое ДТП с участием двух легковушек. Момент столкновения опубликовал телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".
Судя по кадрам, белый автомобиль внезапно начал поворачивать направо из левого ряда. В это время по соседней полосе на большой скорости ехала машина, которая от удара врезалась в светофорный столб и перевернулась.
Очевидцы сообщают, что в результате этого ДТП есть пострадавшие. Официальных комментариев от полиции пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде, недалеко от Советской площади, произошло серьезное ДТП с участием ребенка.
Напомним также, что в Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием машины скорой помощи на площади Лядова.
