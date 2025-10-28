Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 октября 2025 13:14Машина снесла светофорный столб и перевернулась на Ванеева — видео
28 октября 2025 12:22Сергей Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в ПФО
28 октября 2025 12:06Уголовное дело возбудили из-за травли нижегородской школьницы в Telegram
28 октября 2025 11:46Суд рассмотрит первое дело о дропперстве в Нижегородской области
28 октября 2025 11:17Полиция начала проверку после взрыва сейфа в нижегородской квартире
28 октября 2025 11:03Нижегородская шестиклассница стала жертвой травли в Telegram
27 октября 2025 20:00Рецидивист вновь попался на незаконной вырубке сосен в Вадском районе
27 октября 2025 19:33Нижегородка лишилась 6 млн рублей после двухнедельного созвона с аферистами
27 октября 2025 19:10Нижегородку обязали заплатить 30 тысяч рублей за нападение собаки
27 октября 2025 18:37Полиция задержала нижегородца за покатушки с фейерверками на Покровке — видео
Происшествия

Машина снесла светофорный столб и перевернулась на Ванеева — видео

28 октября 2025 13:14 Происшествия
Машина снесла светофорный столб и перевернулась на Ванеева

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

В Нижнем Новгороде на улице Ванеева 28 октября произошло жесткое ДТП с участием двух легковушек. Момент столкновения опубликовал телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".

Судя по кадрам, белый автомобиль внезапно начал поворачивать направо из левого ряда. В это время по соседней полосе на большой скорости ехала машина, которая от удара врезалась в светофорный столб и перевернулась.

Очевидцы сообщают, что в результате этого ДТП есть пострадавшие. Официальных комментариев от полиции пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде, недалеко от Советской площади, произошло серьезное ДТП с участием ребенка.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием машины скорой помощи на площади Лядова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Советский район
Поделиться:
Новости по теме
26 октября 2025 15:37Автомобиль скорой помощи перевернулся на площади Лядова
25 октября 2025 14:56Пешеход-нарушитель погиб в ДТП в Сормове утром 25 октября
24 октября 2025 11:39Водитель погиб в ДТП с перевертышем в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных