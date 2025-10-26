Нетрезвый мотоциклист улетел в кювет под Дзержинском Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На трассе около Дзержинска в Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, авария случилась 25 октября в 21:50 недалеко от дома №4 по Решетихинскому шоссе городского округа Дзержинск.

Водитель мотоцикла, предположительно, в состоянии опьянения не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу Дзержинска.

