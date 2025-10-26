Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Происшествия

Нетрезвый мотоциклист улетел в кювет под Дзержинском

26 октября 2025 17:57 Происшествия
Нетрезвый мотоциклист улетел в кювет под Дзержинском

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На трассе около Дзержинска в Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, авария случилась 25 октября в 21:50 недалеко от дома №4 по Решетихинскому шоссе городского округа Дзержинск.

Водитель мотоцикла, предположительно, в состоянии опьянения не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу Дзержинска.

Ранее сообщалось, что мотоциклист столкнулся с бензовозом на трассе под Арзамасом и разбился насмерть.

