Нетрезвый мотоциклист улетел в кювет под Дзержинском

На трассе около Дзержинска в Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, авария случилась 25 октября в 21:50 недалеко от дома №4 по Решетихинскому шоссе городского округа Дзержинск.
Водитель мотоцикла, предположительно, в состоянии опьянения не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.
В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу Дзержинска.
Ранее сообщалось, что мотоциклист столкнулся с бензовозом на трассе под Арзамасом и разбился насмерть.
