"Защитник гостайны" из нижегородского МЧС получил условку за ее разглашение Происшествия

В Нижегородской области осудили бывшего руководителя отделения защиты государственной тайны Главного управления МЧС России по региону. Он признан виновным в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Как сообщили в УФСБ России по Нижегородской области, фигурант, обладая официальным допуском к секретной информации, нарушил требования законодательства и передал служебные документы с ограниченным грифом лицу, не имевшему права доступа к подобным данным.

Следственный отдел управления возбудил в отношении экс-сотрудника уголовное дело по части 1 статьи 283 Уголовного кодекса РФ — "Разглашение государственной тайны".

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура выявила существенные нарушения антикоррупционного законодательства со стороны одного из сотрудников МЧС.