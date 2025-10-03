ФСБ показала кадры задержания нижегородца, присягнувшего ИГ*

Фото:
2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 23-летнего нижегородца, которого признали виновным в участии в деятельности международной террористической организации, а также в публичных призывах к совершению террористических действий.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области, оперативно-разыскные мероприятия позволили установить, что молодой человек принес присягу на верность запрещённой террористической структуре. В дальнейшем, будучи ее участником, он размещал в интернете материалы, пропагандирующие терроризм.
Следственный отдел регионального Управления ФСБ возбудил и расследовал в отношении него уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ.
Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы: первые три года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
