Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 октября 2025 11:27Мошенники заставили нижегородца украсть 3 млн рублей у деда
03 октября 2025 10:45ФСБ показала кадры задержания нижегородца, присягнувшего ИГ*
03 октября 2025 09:37Условный срок получила экс-директор нижегородской кадетской школы
02 октября 2025 19:00Избиение собак юным нижегородцем закончилось полицейской проверкой
02 октября 2025 17:08Мужчина получил тяжелые ожоги на пожаре в Сормове
02 октября 2025 16:54Финансировавшего террористов иностранца задержали в Нижнем Новгороде
02 октября 2025 16:43Находившуюся в федеральном розыске женщину задержали в Павлове
02 октября 2025 15:42Пожар в доме привел к гибели женщины на улице Ванеева
02 октября 2025 15:27Бастрыкин заинтересовался аварийным домом на улице Гвоздильной
02 октября 2025 14:23Глеб Никитин: в Нижегородской области отражена атака БПЛА
Происшествия

ФСБ показала кадры задержания нижегородца, присягнувшего ИГ*

03 октября 2025 10:45 Происшествия
ФСБ показала кадры задержания нижегородца, присягнувшего ИГ*

Фото: пресс-служба УФСБ по Нижегородской области

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 23-летнего нижегородца, которого признали виновным в участии в деятельности международной террористической организации, а также в публичных призывах к совершению террористических действий.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области, оперативно-разыскные мероприятия позволили установить, что молодой человек принес присягу на верность запрещённой террористической структуре. В дальнейшем, будучи ее участником, он размещал в интернете материалы, пропагандирующие терроризм.

Следственный отдел регионального Управления ФСБ возбудил и расследовал в отношении него уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ.

Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы: первые три года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Терроризм ФСБ
Поделиться:
Новости по теме
02 октября 2025 16:54Финансировавшего террористов иностранца задержали в Нижнем Новгороде
29 сентября 2025 19:04Нижегородку обвинили в финансировании запрещенной организации
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных