ФСБ показала кадры задержания нижегородца, присягнувшего ИГ* Происшествия

Фото: пресс-служба УФСБ по Нижегородской области

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 23-летнего нижегородца, которого признали виновным в участии в деятельности международной террористической организации, а также в публичных призывах к совершению террористических действий.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области, оперативно-разыскные мероприятия позволили установить, что молодой человек принес присягу на верность запрещённой террористической структуре. В дальнейшем, будучи ее участником, он размещал в интернете материалы, пропагандирующие терроризм.

Следственный отдел регионального Управления ФСБ возбудил и расследовал в отношении него уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ.

Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы: первые три года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.