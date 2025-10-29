Нижегородское УФСБ пресекло продажу персональных данных Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пресекли деятельность двух жителей региона, которых подозревают в незаконном обращении с компьютерной информацией, защищённой законом. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Установлено, что в 2023 году нижегородцы ради заработка продавали другим людям персональные данные, скачанные из различных баз и ресурсов. Среди этих сведений были копии паспортов, номера СНИЛС, ИНН и водительские удостоверения — всё, что позволяло установить личность человека. Объявления о продаже данных они размещали в мессенджерах и на интернет-площадках.

Нижегородский Следком возбудил против них уголовное дело по статье 272.1 УК РФ (часть 3, пункты "а" и "в"). Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде.

Силовики продолжают разбираться в деталях дела и выяснять все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что за незаконное распространение персональных данных предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что "защитник гостайны" из нижегородского МЧС получил условный срок за ее разглашение.

Также мы рассказывали, что ФСБ задержала нижегородца за слив данных украинским спецслужбам.