Нижегородское УФСБ пресекло продажу персональных данных

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пресекли деятельность двух жителей региона, которых подозревают в незаконном обращении с компьютерной информацией, защищённой законом. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Установлено, что в 2023 году нижегородцы ради заработка продавали другим людям персональные данные, скачанные из различных баз и ресурсов. Среди этих сведений были копии паспортов, номера СНИЛС, ИНН и водительские удостоверения — всё, что позволяло установить личность человека. Объявления о продаже данных они размещали в мессенджерах и на интернет-площадках.
Нижегородский Следком возбудил против них уголовное дело по статье 272.1 УК РФ (часть 3, пункты "а" и "в"). Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде.
Силовики продолжают разбираться в деталях дела и выяснять все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что за незаконное распространение персональных данных предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что "защитник гостайны" из нижегородского МЧС получил условный срок за ее разглашение.
Также мы рассказывали, что ФСБ задержала нижегородца за слив данных украинским спецслужбам.
