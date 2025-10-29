Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Последние новости рубрики Происшествия
29 октября 2025 15:09Нижегородское УФСБ пресекло продажу персональных данных
29 октября 2025 14:36Смертность в ДТП в Нижнем Новгороде выросла почти в 3 раза
29 октября 2025 12:46Нападение на автобус может обернуться для нижегородца уголовным делом
29 октября 2025 12:16Павловская птицефабрика получила штраф после гибели сотрудника
29 октября 2025 11:10"Защитник гостайны" из нижегородского МЧС получил условку за ее разглашение
29 октября 2025 11:00Свидетели опровергли сговор Кондрашова с предполагаемым взяткодателем
29 октября 2025 10:00Хлопок в нижегородской пятиэтажке обернулся проверками СК и прокуратуры
29 октября 2025 09:30Полиция проверяет информацию о возможной стрельбе по автобусу на Автозаводе
29 октября 2025 07:21Что известно о хлопке в пятиэтажке на Львовской в Нижнем Новгороде
28 октября 2025 18:48Напавший на автобусом с ножом мужчина задержан в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородское УФСБ пресекло продажу персональных данных

29 октября 2025 15:09 Происшествия
Нижегородское УФСБ пресекло продажу персональных данных

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пресекли деятельность двух жителей региона, которых подозревают в незаконном обращении с компьютерной информацией, защищённой законом. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Установлено, что в 2023 году нижегородцы ради заработка продавали другим людям персональные данные, скачанные из различных баз и ресурсов. Среди этих сведений были копии паспортов, номера СНИЛС, ИНН и водительские удостоверения — всё, что позволяло установить личность человека. Объявления о продаже данных они размещали в мессенджерах и на интернет-площадках.

Нижегородский Следком возбудил против них уголовное дело по статье 272.1 УК РФ (часть 3, пункты "а" и "в"). Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде.

Силовики продолжают разбираться в деталях дела и выяснять все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что за незаконное распространение персональных данных предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что "защитник гостайны" из нижегородского МЧС получил условный срок за ее разглашение.

Также мы рассказывали, что ФСБ задержала нижегородца за слив данных украинским спецслужбам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
СК Уголовное дело ФСБ
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных