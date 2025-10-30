ДТП парализовало движение трамваев на Белинке в Нижнем Новгороде

Утром 30 октября в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие, которое нарушило движение общественного транспорта в центральной части города.
Как рассказали НИА "Нижний Новгород" очевидцы, инцидент случился около 9:00 на пересечении улиц Белинского и Ошарской. На трамвайных путях остановился автомобиль марки "Хендай", а чуть дальше, за пределами рельсов, находится "Мерседес". У обоих автомобилей нет видимых повреждений.
Из-за происшествия трамвай маршрута №2 оказался заблокирован и перекрыл перекрёсток. В результате движение трамваев в сторону площади Сенной приостановлено.
Отметим, что на данном участке образовалась пробка. Наверное, пока стоит выбирать пути объезда.
