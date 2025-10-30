Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Происшествия

30 октября 2025 09:18 Происшествия
ДТП парализовало движение трамваев на Белинке в Нижнем Новгороде

Утром 30 октября в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие, которое нарушило движение общественного транспорта в центральной части города.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" очевидцы, инцидент случился около 9:00 на пересечении улиц Белинского и Ошарской. На трамвайных путях остановился автомобиль марки "Хендай", а чуть дальше, за пределами рельсов, находится "Мерседес". У обоих автомобилей нет видимых повреждений.

Из-за происшествия трамвай маршрута №2 оказался заблокирован и перекрыл перекрёсток. В результате движение трамваев в сторону площади Сенной приостановлено.

Отметим, что на данном участке образовалась пробка. Наверное, пока стоит выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что водитель "Шевроле" разбился насмерть в Семеновском округе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ДТП Травмай
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
