Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2025 12:25Берегоукрепление Черниговской набережной в Нижнем Новгороде выполнено на 45%
31 октября 2025 12:05Полиция ищет шестерых подростков, сбежавших из госучреждения в Нижнем Новгороде
31 октября 2025 11:58"Т Плюс" представила результаты модернизации Сормовской ТЭЦ
31 октября 2025 11:51В РПЦ создадут комиссию по делу епископа Филарета из Нижегородской епархии
31 октября 2025 11:37Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 ноября
31 октября 2025 11:22Нижний Новгород стал площадкой для обсуждения молодёжной политики Группы "Т Плюс"
31 октября 2025 10:45В РСТ рассказали, как мощный ураган "Мелисса" повлиял на курорты Кубы
31 октября 2025 10:41Новый экономайзер повысил эффективность работы котла на Автозаводской ТЭЦ
31 октября 2025 10:08Хеллоуин по-русски: чем Тыквенный Спас отличается от западного аналога
31 октября 2025 09:17Дзержинск простится с хирургом-онкологом Николаем Тулиным 31 октября
Общество

В РПЦ создадут комиссию по делу епископа Филарета из Нижегородской епархии

31 октября 2025 11:51 Общество
В РПЦ создадут комиссию по делу епископа Филарета из Нижегородской епархии

Фото: Нижегородская духовная семинария

30 октября в московском Даниловом монастыре прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Встречу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Одним из ключевых вопросов стали изменения в составе Нижегородской епархии, сообщается на сайте Московского патриархата РПЦ.

По итогам обсуждения Синод освободил епископа Дальнеконстантиновского Филарета (в миру Валерия Гусева) от должности викария Нижегородской епархии и отправил его на покой.

Местом пребывания на покое для епископа определен Казанский Чимеевский мужской монастырь, расположенный в Курганской епархии. Надзор за ним будет осуществлять митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

Священный Синод решил создать специальную комиссию для изучения поступивших в церковные структуры материалов, содержащих обвинения в адрес епископа Филарета. Речь идёт о подозрениях в совершении тяжких канонических преступлений. Если они подтвердятся, дело передадут в Высший общецерковный суд.

Епископ Филарет занимал должность викария Нижегородской епархии с 2019 года, а также преподавал в Нижегородской духовной семинарии.

Напомним, в августе на сайте 18+ было обнаружено видео сексуального характера с участием мужчин*, якобы снятое год назад в храме апостола Тимофея и мученицы Татианы в Нижнем Новгороде. Тогда в Нижегородской епархии сообщили, что все участники произошедшего будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Епархия Религия Церковь
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2025 09:14Крестный ход в честь Казанской иконы пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября
22 октября 2025 15:16Просветительский центр хотят построить в Сартакове
20 октября 2025 12:14Ковчег с мощами святителя Тихона привезут в Нижегородскую область
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных