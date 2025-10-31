В РПЦ создадут комиссию по делу епископа Филарета из Нижегородской епархии Общество

Фото: Нижегородская духовная семинария

30 октября в московском Даниловом монастыре прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Встречу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Одним из ключевых вопросов стали изменения в составе Нижегородской епархии, сообщается на сайте Московского патриархата РПЦ.

По итогам обсуждения Синод освободил епископа Дальнеконстантиновского Филарета (в миру Валерия Гусева) от должности викария Нижегородской епархии и отправил его на покой.

Местом пребывания на покое для епископа определен Казанский Чимеевский мужской монастырь, расположенный в Курганской епархии. Надзор за ним будет осуществлять митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

Священный Синод решил создать специальную комиссию для изучения поступивших в церковные структуры материалов, содержащих обвинения в адрес епископа Филарета. Речь идёт о подозрениях в совершении тяжких канонических преступлений. Если они подтвердятся, дело передадут в Высший общецерковный суд.

Епископ Филарет занимал должность викария Нижегородской епархии с 2019 года, а также преподавал в Нижегородской духовной семинарии.

Напомним, в августе на сайте 18+ было обнаружено видео сексуального характера с участием мужчин*, якобы снятое год назад в храме апостола Тимофея и мученицы Татианы в Нижнем Новгороде. Тогда в Нижегородской епархии сообщили, что все участники произошедшего будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.