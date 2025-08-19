Нижегородская епархия ждет возбуждения уголовного дела по непристойному видео Происшествия

Фото: Александр Воложанин

По факту съемок видео с развратными действиями в храме апостола Тимофея и мученицы Татианы в Нижнем Новгороде ожидается возбуждение уголовного дела. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщила пресс-служба Нижегородской епархии.

Как подчеркнули в Нижегородской епархии, все участники произошедшего будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Нижегородское епархиальное управление также проведет внутреннее расследование, чтобы выяснить, каким образом запечатленные на видео смогли попасть в церковные помещения.

"Гомосексуализм* является грехом и с древних пор осуждается Церковью, участники этого видео, организаторы съемок, а также те, кто извлек из этого выгоду - обнаружили свое глубокое нравственное падение", - подчеркнули в епархии.

Ранее в социальных сетях распространилось видео сексуального характера с участием только мужчин, якобы снятое год назад в вышеупомянутом храме и предназначенное для размещения на сайтах для взрослых.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.