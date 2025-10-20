Ковчег с мощами святителя Тихона привезут в Нижегородскую область Общество

Фото: сайт Нижегородской митрополии

Ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского, прибудет в Нижегородскую область 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла святыня посетит все четыре епархии митрополии.

Первой остановкой станет кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Здесь ковчег начнет свое пребывание 17 ноября. В храмах Нижегородской епархии святыня будет находиться до 22 декабря.

Затем ковчег отправится в Городецкую епархию. Верующие смогут поклониться святителю Тихону до 10 января 2026 года. С 11 января святыня будет находиться в Выксунской епархии. Здесь она пробудет до 31 января. Завершится путь ковчега в Лысковской епархии. Там он будет пребывать с 1 по 13 февраля.

Напомним, что ковчег с частицей мощей святителя Тихона уже привозили в Нижний Новгород. В конце мае 2025 года он находился в соборе Александра Невского на Стрелке.