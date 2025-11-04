Иномарка сбила двух детей, вышедших из трамвая на Белинке Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Водитель "Тойоты" сбил двух несовершеннолетних пешеходов на улице Белинского в Нижнем Новгороде. Это произошло около 19:00 3 ноября, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Иномарка наехала на детей, вышедших из трамвая на остановке "Оперный театр". Девочку, которой на вид 12 лет, на скорой увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что с начала года в ДТП на территории региона погибли шесть детей.

Также в ГАИ рассказали, что по ночам на каждый район Нижнего Новгорода приходится лишь один наряд ДПС.