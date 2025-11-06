Нижегородцам рассказали, как избежать аэроотита при полетах

Фото:
Нижегородский лор-хирург Евгений Белозеров в своих социальных сетях рассказал о заболевании, которое может возникнуть во время авиаперелета — аэроотите.
По словам специалиста, причиной патологии становится невозможность слуховой трубы и среднего уха выровнять давление при резком взлете или посадке самолета. Это происходит из-за отека слизистой оболочки носоглотки, который препятствует компенсации перепадов давления.
Белозеров отметил, что при признаках простуды или заложенности носа перед полетом стоит обратиться к лору. Врач сможет назначить сосудосуживающие капли или спреи, которые помогут снять отек и снизить риск развития аэроотита.
В некоторых случаях, подчеркнул специалист, при сильном воспалении слизистой или начинающемся отите полеты могут быть противопоказаны. По его словам, в таких ситуациях отпуск может превратиться в настоящее испытание.
Врач также дал рекомендации по экстренной самопомощи при заложенности уха в полете: он советует рассасывать леденцы, глотать слюну, делать самопродувание и козелковый массаж. Обычно неприятные симптомы проходят в течение двух дней. Однако если улучшения не наступают, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
В случае резкой боли в ухе во время или после перелета рекомендуется принять обезболивающее и строго следовать назначенной терапии.
"Следите за состоянием носа и носоглотки. Пугаться таких проблем в самолете не стоит, заложенность пройдет, но если боль не проходит – лучше обратиться к врачу", — отметил он.
Ранее читательница НИА "Нижний Новгород" рассказала, что делать при вынужденной посадке в запасном аэропорту.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+