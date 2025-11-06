Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

Нижегородцам рассказали, как избежать аэроотита при полетах

06 ноября 2025 09:00 Общество
Нижегородцам рассказали, как избежать аэроотита при полетах

Фото: Кира Мишина

Нижегородский лор-хирург Евгений Белозеров в своих социальных сетях рассказал о заболевании, которое может возникнуть во время авиаперелета — аэроотите.

По словам специалиста, причиной патологии становится невозможность слуховой трубы и среднего уха выровнять давление при резком взлете или посадке самолета. Это происходит из-за отека слизистой оболочки носоглотки, который препятствует компенсации перепадов давления.

Белозеров отметил, что при признаках простуды или заложенности носа перед полетом стоит обратиться к лору. Врач сможет назначить сосудосуживающие капли или спреи, которые помогут снять отек и снизить риск развития аэроотита.

В некоторых случаях, подчеркнул специалист, при сильном воспалении слизистой или начинающемся отите полеты могут быть противопоказаны. По его словам, в таких ситуациях отпуск может превратиться в настоящее испытание.

Врач также дал рекомендации по экстренной самопомощи при заложенности уха в полете: он советует рассасывать леденцы, глотать слюну, делать самопродувание и козелковый массаж. Обычно неприятные симптомы проходят в течение двух дней. Однако если улучшения не наступают, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

В случае резкой боли в ухе во время или после перелета рекомендуется принять обезболивающее и строго следовать назначенной терапии.

"Следите за состоянием носа и носоглотки. Пугаться таких проблем в самолете не стоит, заложенность пройдет, но если боль не проходит – лучше обратиться к врачу", — отметил он.

Ранее читательница НИА "Нижний Новгород" рассказала, что делать при вынужденной посадке в запасном аэропорту.

Врачи Медицина и здоровье Самолеты
