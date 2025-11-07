Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 ноября 2025 15:07Нижегородцев предупредили о фейковых сайтах ГИБДД
07 ноября 2025 14:23Убившего двух лосей балахнинца осудят в Нижегородской области
07 ноября 2025 12:38Подрядчика уличили в миллионном мошенничестве на ремонте крыши в Сормове
07 ноября 2025 11:53Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили домашний арест до 9 декабря
07 ноября 2025 09:17Нижегородец получил 4,5 года за грабеж и попытку заразить полицейскую ВИЧ
06 ноября 2025 19:59Подозреваемого в нападении с ножом на двух женщин поймали в Нижнем Новгороде
06 ноября 2025 19:15Нижегородец, забивший насмерть своего знакомого, предстанет перед судом
06 ноября 2025 18:41Нижегородец попал под машину из-за конфликта с другим водителем
06 ноября 2025 17:21Водитель иномарки протаранил шесть припаркованных машин в Афонине
06 ноября 2025 15:21ФСБ задержала нижегородца за призывы к терроризму
Происшествия

Убившего двух лосей балахнинца осудят в Нижегородской области

07 ноября 2025 14:23 Происшествия
Убившего двух лосей балахнинца осудят в Нижегородской области

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконной охоты, в результате которой были убиты два лося в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в феврале текущего года. 62-летний житель региона вместе с сообщниками прибыл на автомобиле УАЗ в Балахнинское лесничество. Несмотря на установленный запрет и отсутствие необходимых разрешений, мужчины решили устроить охоту на лосей.

В лесу браконьеры застрелили самца и самку лося. Убитая самка была беременна. После этого злоумышленники начали разделывать туши прямо на месте происшествия.

Незаконные действия заметил сотрудник лесничества. Он обнаружил автомобиль браконьеров и начал их преследование. Один из участников попытался воспрепятствовать действиям егерей, чтобы дать сообщникам время скрыться.

Несмотря на сопротивление, транспорт удалось остановить. Водителя задержали сотрудники лесной охраны. В ходе осмотра были изъяты туши животных и два топора. Автомобиль нарушителей отправлен на специализированную стоянку.

Сумма ущерба, причинённого министерству лесного хозяйства, составила 640 тысяч рублей.

Расследование в отношении задержанного завершено, материалы дела переданы в суд. В отношении остальных участников продолжается отдельное разбирательство.

Ранее сообщалось, что группу браконьеров, убивших трех лосей, поймали в Городецком районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Браконьерство Лесное хозяйство Лоси
Поделиться:
Новости по теме
26 октября 2025 16:09Двух браконьеров осудят в Дзержинске за незаконный вылов рыбы
04 сентября 2025 17:12Осторожно, лоси: водителей призвали быть внимательнее на нижегородских дорогах
30 августа 2025 09:55Убившему двух лосей браконьеру из Тоншаева грозит 5 лет тюрьмы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных