Убившего двух лосей балахнинца осудят в Нижегородской области

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконной охоты, в результате которой были убиты два лося в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в феврале текущего года. 62-летний житель региона вместе с сообщниками прибыл на автомобиле УАЗ в Балахнинское лесничество. Несмотря на установленный запрет и отсутствие необходимых разрешений, мужчины решили устроить охоту на лосей.

В лесу браконьеры застрелили самца и самку лося. Убитая самка была беременна. После этого злоумышленники начали разделывать туши прямо на месте происшествия.

Незаконные действия заметил сотрудник лесничества. Он обнаружил автомобиль браконьеров и начал их преследование. Один из участников попытался воспрепятствовать действиям егерей, чтобы дать сообщникам время скрыться.

Несмотря на сопротивление, транспорт удалось остановить. Водителя задержали сотрудники лесной охраны. В ходе осмотра были изъяты туши животных и два топора. Автомобиль нарушителей отправлен на специализированную стоянку.

Сумма ущерба, причинённого министерству лесного хозяйства, составила 640 тысяч рублей.

Расследование в отношении задержанного завершено, материалы дела переданы в суд. В отношении остальных участников продолжается отдельное разбирательство.

