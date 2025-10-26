Двух браконьеров осудят в Дзержинске за незаконный вылов рыбы

Фото:
В Дзержинске Нижегородской области перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Уголовное дело 28 октября 2025 года начнет рассматривать городской суд.
Как сообщили в пресс-службе суда, фигурантам инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о незаконном вылове рыбы с использованием запрещённых орудий и плавсредства, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, 17 июня 2025 года обвиняемые прибыли на реку Ока на моторной лодке. Находясь на акватории, они применили запрещённое средство массового вылова — рыболовную плавную сеть.
Отмечается, что такой способ рыбалки нарушает правила добычи водных биологических ресурсов, установленные законом, и наносит значительный ущерб водной экосистеме.
Ранее сообщалось, что браконьера с тушами трех лосей задержали в Городецком округе.
