Двух браконьеров осудят в Дзержинске за незаконный вылов рыбы Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Дзержинске Нижегородской области перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Уголовное дело 28 октября 2025 года начнет рассматривать городской суд.

Как сообщили в пресс-службе суда, фигурантам инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о незаконном вылове рыбы с использованием запрещённых орудий и плавсредства, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, 17 июня 2025 года обвиняемые прибыли на реку Ока на моторной лодке. Находясь на акватории, они применили запрещённое средство массового вылова — рыболовную плавную сеть.

Отмечается, что такой способ рыбалки нарушает правила добычи водных биологических ресурсов, установленные законом, и наносит значительный ущерб водной экосистеме.

Ранее сообщалось, что браконьера с тушами трех лосей задержали в Городецком округе.