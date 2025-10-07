Браконьера с тушами трех лосей поймали в Городецком округе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции Городецкого района задержали 35-летнего жителя города Бор, подозреваемого в незаконной охоте на трёх лосей. Мужчина, по версии следствия, самостоятельно добыл животных, а затем обратился к своим знакомым с просьбой помочь вывезти туши из леса.

Сообщение о возможном браконьерстве поступило в дежурную часть МО МВД России "Городецкий" 7 октября от инспектора охотничьего хозяйства. Он остановил автомобиль с четырьмя пассажирами на территории охотничьих угодий вблизи деревни Опалёво. На обуви мужчин были замечены пятна бурого цвета, что вызвало подозрение.

Прибывшие на место полицейские установили личность водителя. Им оказался ранее несудимый безработный местный житель 1990 года рождения. В автомобиле были обнаружены предметы, указывающие на охотничью деятельность: топор, рюкзак, специальная обувь и четыре патрона, предположительно от охотничьего ружья.

В ходе дальнейших поисков в лесополосе неподалёку от деревни были найдены следы обуви и характерные пятна, а затем — место разделки животных. Установлено, что добыты были взрослый самец, самка и детёныш лося возрастом менее года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ — "Незаконная охота". Предварительная сумма ущерба, нанесённого животному миру, оценивается примерно в 240 тысяч рублей.

Охотничье ружьё, изъятое у подозреваемого, зарегистрировано официально. Мужчина вину признал. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

