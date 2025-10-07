Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 октября 2025 15:04Браконьера с тушами трех лосей поймали в Городецком округе
07 октября 2025 14:37Полицейские устроили погоню со стрельбой в Городце — видео
07 октября 2025 14:19Нижегородец получил 2 года колонии за оправдание терроризма
07 октября 2025 13:46Судебные приставы нашли мальчика в монастыре Арзамаса и вернули его отцу
07 октября 2025 12:28Экс-инспектор нижегородского Ростехнадзора набрал взяток на 15 млн рублей
07 октября 2025 11:40Лжесотрудники военкомата развели 70-летнюю нижегородку на 6,4 млн рублей
07 октября 2025 11:17Минздрав рассказал о состоянии жителя Дзержинска, пострадавшего при атаке БПЛА
07 октября 2025 10:46Нижегородцы пожаловались Мизулиной на плесень в общежитии НГАТУ
07 октября 2025 10:33Губернатор Глеб Никитин высказался об утренней атаке БПЛА
07 октября 2025 09:16Число сбитых над Нижегородской областью БПЛА выросло до 36
Происшествия

Браконьера с тушами трех лосей поймали в Городецком округе

07 октября 2025 15:04 Происшествия
Браконьера с тушами трех лосей поймали в Городецком округе

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции Городецкого района задержали 35-летнего жителя города Бор, подозреваемого в незаконной охоте на трёх лосей. Мужчина, по версии следствия, самостоятельно добыл животных, а затем обратился к своим знакомым с просьбой помочь вывезти туши из леса.

Сообщение о возможном браконьерстве поступило в дежурную часть МО МВД России "Городецкий" 7 октября от инспектора охотничьего хозяйства. Он остановил автомобиль с четырьмя пассажирами на территории охотничьих угодий вблизи деревни Опалёво. На обуви мужчин были замечены пятна бурого цвета, что вызвало подозрение.

Прибывшие на место полицейские установили личность водителя. Им оказался ранее несудимый безработный местный житель 1990 года рождения. В автомобиле были обнаружены предметы, указывающие на охотничью деятельность: топор, рюкзак, специальная обувь и четыре патрона, предположительно от охотничьего ружья.

В ходе дальнейших поисков в лесополосе неподалёку от деревни были найдены следы обуви и характерные пятна, а затем — место разделки животных. Установлено, что добыты были взрослый самец, самка и детёныш лося возрастом менее года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ — "Незаконная охота". Предварительная сумма ущерба, нанесённого животному миру, оценивается примерно в 240 тысяч рублей.

Охотничье ружьё, изъятое у подозреваемого, зарегистрировано официально. Мужчина вину признал. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Борском городском суде началось рассмотрение дела браконьера, который открыл стрельбу по людям. 

Также сообщалось, что убившему двух лосей браконьеру из Тоншаева может грозить до 5 лет тюрьмы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Браконьерство Городецкий район МВД
Поделиться:
Новости по теме
18 сентября 2025 18:45Дзержинец предстанет перед судом за незаконную охоту на лося
26 августа 2025 14:20Убившего двух лосей браконьера поймали в нижегородском лесу
03 июля 2025 11:0748 дел за незаконный вылов рыбы завели в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных