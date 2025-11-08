Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
08 ноября 2025 11:07Нижегородский зоопарк "Лимпопо" переходит на зимний режим работы
07 ноября 2025 17:00Опера Верди "Риголетто" открыла новый сезон в Нижегородском оперном театре
06 ноября 2025 17:42В третьем сезоне сериала "Фишер" Александр Петров сыграет главную роль
06 ноября 2025 14:00Центр экотуризма открылся на берегу Тосканки в Ворсме
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 13:14Shaman спел дуэтом с нижегородским сенатором Вайнбергом — видео
04 ноября 2025 11:14Мэппинг-шоу покажут на башне Нижегородского кремля в День народного единства
03 ноября 2025 12:01Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ презентовал новую песню к Дню народного единства
03 ноября 2025 10:59Почти 100 катков заработают в Нижнем Новгороде этой зимой
01 ноября 2025 12:26Прогулки по стене Нижегородского кремля будут доступны до 20:00 с 1 ноября
Культура и отдых

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" переходит на зимний режим работы

08 ноября 2025 11:07 Культура и отдых
Нижегородский зоопарк Лимпопо переходит на зимний режим работы

Фото: Александр Воложанин

С приближением холодов нижегородский зоопарк "Лимпопо" переходит на зимний режим. С 10 ноября учреждение изменяет расписание посещений, сообщается в социальных сетях зоопарка.

Теперь понедельник объявлен санитарным днем, в этот день зоопарк будет закрыт для посетителей. Со вторника по воскресенье зоопарк будет работать в штатном режиме и принимать гостей.

В зимний период "Лимпопо" будет открыт с 9:00 до 17:00.

Ранее на зимний режим работы перевели и круговой маршрут по кремлевской стене в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные зима Зоопарк
Поделиться:
Новости по теме
22 октября 2025 12:56Бэби-бум в "Лимпопо": малыши родились у ланей, капуцинов и гуанако
14 октября 2025 15:16Редкие обезьяны и леопардовые черепахи поселились в нижегородском "Лимпопо"
28 сентября 2025 16:50Нижегородская канатная дорога изменит график на зимний период с 1 октября
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных