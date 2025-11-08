Нижегородский зоопарк "Лимпопо" переходит на зимний режим работы

Фото:
С приближением холодов нижегородский зоопарк "Лимпопо" переходит на зимний режим. С 10 ноября учреждение изменяет расписание посещений, сообщается в социальных сетях зоопарка.
Теперь понедельник объявлен санитарным днем, в этот день зоопарк будет закрыт для посетителей. Со вторника по воскресенье зоопарк будет работать в штатном режиме и принимать гостей.
В зимний период "Лимпопо" будет открыт с 9:00 до 17:00.
Ранее на зимний режим работы перевели и круговой маршрут по кремлевской стене в Нижнем Новгороде.
