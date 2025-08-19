Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 августа 2025 08:46  [33] Нижегородцы выбрали имя для редкого детеныша трубкозуба
28 августа 2025 08:30  [85] Нижегородским школьникам и их родителям напомнили о комендантском часе
28 августа 2025 07:58  [110] Еще три школы откроются после капремонта в Нижегородской области ко Дню знаний
28 августа 2025 07:00  [125] Группы профилактики домашнего насилия запускают в Нижнем Новгороде
27 августа 2025 18:24  [314] Минград опубликовал проект КРТ на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде
27 августа 2025 17:31  [245] Участник СВО: "Я – солдат своей Родины и буду служить до победы!"
27 августа 2025 17:28  [257] Аварийный коллектор на Новикова-Прибоя отремонтируют в 2026 году
27 августа 2025 17:23  [217] Жители Балахны смогут приобрести продукцию по ценам производителя на ярмарке "Покупайте нижегородское"
27 августа 2025 17:14  [206] Ученые нижегородского ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" представили свои исследования на международной конференции в области нейронаук
27 августа 2025 17:07  [227] Нижегородское отделение Российского военно-исторического общества передало 14 комплектов книг в школы Харцызска
Общество

Нижегородцы выбрали имя для редкого детеныша трубкозуба

28 августа 2025 08:46  [33] Общество
Нижегородцы выбрали имя для редкого детеныша трубкозуба

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Самке трубкозуба, недавно появившейся на свет в нижегородском зоопарке "Лимпопо", дали имя Хиба. Решение приняли горожане, поучаствовав в опросе, устроенном сотрудниками страны птиц и зверей. 

Напомним, редкий малыш родился здесь в июле. "Лимпопо" стал всего вторым зоопарком в России, где появился на свет трубкозуб. Первым был Екатеринбург, где также родился детеныш этого необычного животного.

Спустя месяц после рождения сотрудники зоопарка предложили горожанам выбрать имя для малышки. На выбор было восемь африканских вариантов: Ада, Амара, Макена, Нала, Хиба, Хабика, Шаде и Файза.

В итоге большинство участников голосования остановились на имени Хиба. В переводе с арабского оно означает "подарок".

Сообщалось, что амурский тигр обживается в новом вольере нижегородского "Лимпопо". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Зоопарк
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных