Нижегородцы выбрали имя для редкого детеныша трубкозуба Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Самке трубкозуба, недавно появившейся на свет в нижегородском зоопарке "Лимпопо", дали имя Хиба. Решение приняли горожане, поучаствовав в опросе, устроенном сотрудниками страны птиц и зверей.

Напомним, редкий малыш родился здесь в июле. "Лимпопо" стал всего вторым зоопарком в России, где появился на свет трубкозуб. Первым был Екатеринбург, где также родился детеныш этого необычного животного.

Спустя месяц после рождения сотрудники зоопарка предложили горожанам выбрать имя для малышки. На выбор было восемь африканских вариантов: Ада, Амара, Макена, Нала, Хиба, Хабика, Шаде и Файза.

В итоге большинство участников голосования остановились на имени Хиба. В переводе с арабского оно означает "подарок".

