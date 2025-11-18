Дело о гибели ребенка из-за обрушения стены на Автозаводе направлено в суд

Фото:
Уголовное дело в отношении сотрудницы администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода передано в суд. Женщину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Автозаводского райсуда.
По версии следствия, обвиняемая не исполнила свои обязанности по контролю за объектами самовольного строительства. Она не выявила аварийный гараж, расположенный рядом с железнодорожными путями на улице Раевского. Строение имело признаки разрушения, но не было ни демонтировано, ни огорожено.
9 августа 2025 года часть стены этого здания внезапно обрушилась. Бетонная плита крыши упала на проходившего рядом мальчика, который погиб на месте.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели ребенка.
