Происшествия

Чиновницу обвинили в халатности после гибели ребенка на Автозаводе

15 августа 2025 11:18
Чиновницу обвинили в халатности после гибели ребенка на Автозаводе

В Нижнем Новгороде следователи предъявили обвинение сотруднице администрации Автозаводского района в халатности, которая, по их мнению, привела к трагической гибели 6-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Напомним, трагедия произошла 9 августа на улице Раевского. Мужчина шел по улице вместе с ребенком, когда на них внезапно рухнула часть стены старого заброшенного здания. Бетонная конструкция обрушилась прямо ребенка, который скончался на месте.

По данным следствия, здание давно находилось в аварийном состоянии. При этом оно не было огорожено или как-либо обозначено как опасный объект. Ответственность за выявление таких строений, как выяснили следователи, лежала на одной из сотрудниц администрации района. По версии следствия, она не выполнила свои обязанности должным образом.

Следственный комитет предъявил ей обвинение по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В ближайшее время суд решит, какую меру пресечения к ней применить.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректора нижегородского АО "Теплоэнерго" Илью Халтурина осудят за превышение полномочий.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректора нижегородского АО "Теплоэнерго" Илью Халтурина осудят за превышение полномочий.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных