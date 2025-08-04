6-летнего мальчика насмерть придавило гаражом в Автозаводском районе

Фото:
В Автозаводском районе в результате обрушения старого здания погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.
По данным экстренных служб, тревожный сигнал поступил на пульт пожарной охраны. Очевидцы сообщили о ЧП, случившемся на улице Раевского.
Там отец с сыном проходили мимо заброшенных гаражей, когда одно из строений внезапно рухнуло. Обломки накрыли ребенка, не оставив ему шанса на спасение.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В ликвидации последствий обрушения участвовали четыре специалиста, которые извлекли тело мальчика из-под завалов.
Обстоятельства трагедии выясняются.
