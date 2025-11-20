Строительство индустриального парка в Володарском округе начнется в 2027 году

В рабочем поселке Ильиногорск Володарского района Нижегородской области в 2027 году начнется строительство масштабного индустриального парка, специализирующегося на предприятиях легкой промышленности. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями 19 ноября.
Проект получил одобрение на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 7,5 млрд рублей. Эти средства будут направлены на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для запуска будущего производственного кластера.
Площадь индустриального парка составит 446,9 гектара. По предварительным оценкам, резиденты вложат в развитие территории около 41,8 млрд рублей.
Ранее на подготовительный этап проекта было выделено 24,9 млн рублей. Эти средства использовали для инженерных изысканий и разработки проектной документации.
Ранее сообщалось, что опубликована архитектурная концепция нового инженерного центра у метромоста в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+