20 ноября 2025 08:00 Общество
Строительство индустриального парка в Володарском округе начнется в 2027 году

В рабочем поселке Ильиногорск Володарского района Нижегородской области в 2027 году начнется строительство масштабного индустриального парка, специализирующегося на предприятиях легкой промышленности. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями 19 ноября.

Проект получил одобрение на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 7,5 млрд рублей. Эти средства будут направлены на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для запуска будущего производственного кластера.

Площадь индустриального парка составит 446,9 гектара. По предварительным оценкам, резиденты вложат в развитие территории около 41,8 млрд рублей.

Ранее на подготовительный этап проекта было выделено 24,9 млн рублей. Эти средства использовали для инженерных изысканий и разработки проектной документации.

Ранее сообщалось, что опубликована архитектурная концепция нового инженерного центра у метромоста в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

