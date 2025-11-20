Строительство индустриального парка в Володарском округе начнется в 2027 году Общество

В рабочем поселке Ильиногорск Володарского района Нижегородской области в 2027 году начнется строительство масштабного индустриального парка, специализирующегося на предприятиях легкой промышленности. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями 19 ноября.

Проект получил одобрение на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 7,5 млрд рублей. Эти средства будут направлены на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для запуска будущего производственного кластера.

Площадь индустриального парка составит 446,9 гектара. По предварительным оценкам, резиденты вложат в развитие территории около 41,8 млрд рублей.

Ранее на подготовительный этап проекта было выделено 24,9 млн рублей. Эти средства использовали для инженерных изысканий и разработки проектной документации.

