Нижегородцам показали облик будущего научного центра у метромоста

Фото:
В Нижнем Новгороде представили архитектурную концепцию нового инженерного центра, который станет самым масштабным частным технопарком России за пределами столицы. Как уточнили в "ИКС Холдинг", общая площадь кампуса превысит 49 тысяч квадратных метров.
Комплекс будет состоять из двух зданий высотой 11 и 15 этажей. Он расположится на пересечении улиц Барминской и Красносельской.
По замыслу архитекторов, здания получат асимметричную форму и фасады с узором, напоминающим микросхему. Для отделки выбрали прочные и экологичные материалы — алюминий и фиброцемент.
На первом этаже разместится центр исследований и разработок с инженерными лабораториями и безэховыми камерами. Между двумя корпусами появится трёхэтажное здание с общими зонами и трансформируемым залом.
Рабочие места спроектированы с видом на Волгу, а окна установят под углом, чтобы в помещения попадало больше естественного света.
Напомним, проект реализуют в три этапа. Сначала демонтируют старый газопровод, аварийную подстанцию и ветхие постройки. Затем начнётся строительство научного центра с подземной парковкой на 274 места и новой подстанцией. Завершение этого этапа ожидается к 2030 году. Во второй очереди, к 2035 году, построят ещё одну подземную стоянку на 128 машин. Также обустроят территорию: появятся дороги, тротуары, велодорожки и озеленение. Полное завершение проекта запланировано на 2040 год.
