Еще три нижегородских стадиона могут реконструировать по механизму КРТ

19 ноября 2025 14:18 Спорт
Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде рассматривают возможность масштабной реконструкции трех городских стадионов при поддержке частных инвесторов. Речь идет о спортивных объектах "Труд" в Сормовском районе, "Старт" в Московском районе и легкоатлетическом стадионе "Чайка", расположенном на улице Лоскутова в Автозаводском районе.

Как сообщил мэр Юрий Шалабаев в интервью "Коммерсанту", обновление этих площадок может быть реализовано через механизм комплексного развития территории (КРТ), аналогично проекту по стадиону "Водник".

"Это все объекты, где можно и нужно попробовать привлечь средства инвесторов для создания спортивной инфраструктуры. В том числе и через такой инструмент, как проект комплексного развития территории", — отметил Шалабаев.

Ранее замгубернатора Сергей Морозов сообщил, что до конца года власти планируют представить еще два подобных проекта, которые находятся в высокой степени готовности.

Напомним, стадион "Водник" в Нижнем Новгороде был признан аварийным в конце лета 2025 года. После этого его закрыли, а на площадке планируется масштабное обновление в рамках КРТ. Согласно утвержденному мастер-плану, на месте старого стадиона появятся всесезонная ледовая арена, спортивный центр, открытый стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой. Также предусмотрено строительство двух жилых домов и трех нежилых зданий.

Торги по проекту "Водника" в рамках КРТ запланированы на первый квартал 2026 года. Общий объем инвестиций в проект оценивается минимум в 2 млрд рублей.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных