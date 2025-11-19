ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Экономика

Экспертиза одобрила проект нового жилого дома напротив парка "Швейцария"

19 ноября 2025 13:30 Экономика
Экспертиза одобрила проект нового жилого дома напротив парка Швейцария

Фото: Александр Воложанин

Проект многоквартирного жилого дома с общественными помещениями и подземной автостоянкой напортив парка "Швейцария" получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ. 

Объект будет построен на улице 40 лет Октября в границах улиц Работкинской и Горной. 

Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий провело ООО "Проммаш Тест Экспертиза". Застройщиком выступает ООО СЗ "Строй-Риэлти и К". Подготовкой проектной документации занималось ООО "ГИП-ПРОЕКТ".

Ранее сообщалось, что здание будет переменной этажности — от 12 до 25 этажей. Помимо жилых площадей в доме предусмотрены встроенные помещения общественного назначения и подземная парковка. 

Также стало известно, что новый ЖК построят на месте Карповского рынка в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

