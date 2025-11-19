Экспертиза одобрила проект нового жилого дома напротив парка "Швейцария"

Фото:
Проект многоквартирного жилого дома с общественными помещениями и подземной автостоянкой напортив парка "Швейцария" получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Объект будет построен на улице 40 лет Октября в границах улиц Работкинской и Горной.
Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий провело ООО "Проммаш Тест Экспертиза". Застройщиком выступает ООО СЗ "Строй-Риэлти и К". Подготовкой проектной документации занималось ООО "ГИП-ПРОЕКТ".
Ранее сообщалось, что здание будет переменной этажности — от 12 до 25 этажей. Помимо жилых площадей в доме предусмотрены встроенные помещения общественного назначения и подземная парковка.
Также стало известно, что новый ЖК построят на месте Карповского рынка в Нижнем Новгороде.
