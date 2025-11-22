Первый комплект адаптивной одежды вручили нижегородскому ветерану СВО

Фото: нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

В региональном филиале фонда "Защитники Отечества" по Нижегородской области состоялась передача первого комплекта адаптивной одежды ветерану СВО. Одним из первых новинку получил Алексей Крюков, лишившийся ноги вследствие боевой травмы. Он подчеркнул, что такая экипировка заметно упростит ежедневные дела.

По словам ветерана, это "красивая и качественная одежда". За счет продуманных молний обеспечивается быстрый доступ к протезу, а в таком комплекте удобно не только тренироваться, но и выполнять повседневные задачи.

До конца года по всей стране планируется обеспечить специализированной одеждой около тысячи защитников Отечества. Возможность передавать комплекты на безвозмездной основе у фонда появилась благодаря поддержке президента России Владимира Путина.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила, что многие ветераны СВО с инвалидностью стремятся работать и приносить пользу государству. По ее словам, уже поступило 700 заявок на комплекты, и такой запрос стимулирует российских производителей разрабатывать современные и по-настоящему удобные модели, учитывающие реальные потребности людей, которые нередко упускаются в массовом производстве.

Каждое обращение ветерана рассматривается экспертным советом фонда индивидуально, чтобы подобрать вариант с учетом конкретных физических особенностей. Специально разработанные комплекты включают все необходимое: от нижнего белья и футболок до брюк, шорт и верхней одежды. Конструктивные решения облегчают процесс одевания для людей с ампутациями конечностей.

Предусмотрено три типа наборов — летний, зимний и демисезонный. В составе каждого может быть до 17 позиций, что позволяет выбрать одежду для разных условий и активности.

Врио руководителя нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Мусина сообщила, что из региона в центральный аппарат направлены 20 заявок для рассмотрения экспертным советом. Первый комплект уже получен и вручен ветерану. Она подчеркнула, что команда филиала делает все возможное, чтобы у бойцов была одежда, позволяющая заниматься спортом, вести активную жизнь и чувствовать себя комфортно.

Сообщить о необходимости в адаптивной одежде может любой ветеран СВО, использующий протезы. Для этого достаточно подать заявку через социального координатора филиала фонда "Защитники Отечества" в Нижегородской области.

Ранее выяснилось, что более 80% нижегородских ветеранов СВО довольны качеством медпомощи.