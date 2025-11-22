Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости

Первый комплект адаптивной одежды вручили нижегородскому ветерану СВО

22 ноября 2025 12:00
Первый комплект адаптивной одежды вручили нижегородскому ветерану СВО

Фото: нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

В региональном филиале фонда "Защитники Отечества" по Нижегородской области состоялась передача первого комплекта адаптивной одежды ветерану СВО. Одним из первых новинку получил Алексей Крюков, лишившийся ноги вследствие боевой травмы. Он подчеркнул, что такая экипировка заметно упростит ежедневные дела.

По словам ветерана, это "красивая и качественная одежда". За счет продуманных молний обеспечивается быстрый доступ к протезу, а в таком комплекте удобно не только тренироваться, но и выполнять повседневные задачи.

До конца года по всей стране планируется обеспечить специализированной одеждой около тысячи защитников Отечества. Возможность передавать комплекты на безвозмездной основе у фонда появилась благодаря поддержке президента России Владимира Путина.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила, что многие ветераны СВО с инвалидностью стремятся работать и приносить пользу государству. По ее словам, уже поступило 700 заявок на комплекты, и такой запрос стимулирует российских производителей разрабатывать современные и по-настоящему удобные модели, учитывающие реальные потребности людей, которые нередко упускаются в массовом производстве.

Каждое обращение ветерана рассматривается экспертным советом фонда индивидуально, чтобы подобрать вариант с учетом конкретных физических особенностей. Специально разработанные комплекты включают все необходимое: от нижнего белья и футболок до брюк, шорт и верхней одежды. Конструктивные решения облегчают процесс одевания для людей с ампутациями конечностей.

Предусмотрено три типа наборов — летний, зимний и демисезонный. В составе каждого может быть до 17 позиций, что позволяет выбрать одежду для разных условий и активности.

Врио руководителя нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Мусина сообщила, что из региона в центральный аппарат направлены 20 заявок для рассмотрения экспертным советом. Первый комплект уже получен и вручен ветерану. Она подчеркнула, что команда филиала делает все возможное, чтобы у бойцов была одежда, позволяющая заниматься спортом, вести активную жизнь и чувствовать себя комфортно.

Сообщить о необходимости в адаптивной одежде может любой ветеран СВО, использующий протезы. Для этого достаточно подать заявку через социального координатора филиала фонда "Защитники Отечества" в Нижегородской области.

Ранее выяснилось, что более 80% нижегородских ветеранов СВО довольны качеством медпомощи. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвалиды СВО Фонд "Защитники Отечества"
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2025 17:28Вопросы организации диспансеризации ветеранов СВО обсудили в Нижегородской области
21 октября 2025 15:10Фонд "Защитники Отечества" усиливает поддержку ветеранов СВО
30 сентября 2025 10:00Фонд "Защитники Отечества" вручил инновационное многофункциональное инвалидное кресло ветерану СВО в Городце
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных