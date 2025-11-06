Более 80% нижегородских ветеранов СВО довольны качеством медпомощи

Фото:
Более 80% ветеранов специальной военной операции, проживающих в Нижегородской области, положительно отзываются о качестве медицинской помощи, оказываемой в регионе. Об этом сообщил представитель региональной системы здравоохранения Алексей Никонов в своём Telegram-канале.
По его словам, с начала 2025 года бесплатную медицинскую помощь получили 1463 нижегородца, принимавших участие в СВО. Организацию лечения контролируют сразу несколько структур: региональный фонд ОМС, министерства здравоохранения и социальной политики, а также фонд поддержки ветеранов боевых действий "Защитники Отечества".
Для участников СВО в регионе действует особый порядок оказания медицинских услуг. В каждой медицинской организации предусмотрены сопровождающие специалисты, которые помогают ветеранам пройти обследования и получить необходимую помощь без задержек.
Кроме того, с начала года 1147 ветеранов прошли углублённую диспансеризацию. Ещё 13 человек, столкнувшихся с последствиями стрессовых состояний, получили консультации медицинских психологов.
Согласно результатам ежемесячных опросов, проводимых страховыми медицинскими организациями, 84% опрошенных нижегородских ветеранов выразили удовлетворение качеством медуслуг.
На фоне этих данных Росздравнадзор опубликовал список регионов, где зафиксировано наибольшее количество жалоб от участников СВО на работу медицинских учреждений. В числе антилидеров оказались Москва, Московская область, Краснодарский и Ставропольский края, а также Башкирия и Самарская область.
Ранее сообщалось, что ветераны СВО проходят бесплатное санаторное лечение на территории Нижегородской области.
Напомним также, что фонд "Защитники Отечества" оказывает помощь тысячам нижегородских ветеранов СВО.
