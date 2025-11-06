Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 ноября 2025 19:35Более 80% нижегородских ветеранов СВО довольны качеством медпомощи
06 ноября 2025 18:55Бывшую гимназию в Лыскове хотят отдать под коммерческие цели
06 ноября 2025 18:06В Кстовском районе торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
06 ноября 2025 18:02100 молодых людей объединил региональный форум "Время выбрало нас" в Сарове
06 ноября 2025 17:48На площади Горького заработала камера, фиксирующая нарушения ПДД на переходе
06 ноября 2025 17:3720 детских садов Нижнего Новгорода объединили в девять юрлиц
06 ноября 2025 17:19В Госдуме предложили запустить государственный сервис для проверки нянь
06 ноября 2025 17:12Евгений Люлин: "Развитие агроклассов способствует обеспечению региона квалифицированными кадрами для АПК"
06 ноября 2025 17:09Нижегородская область вошла в топ-10 всероссийского рейтинга "Регион-НКО"
06 ноября 2025 16:42Андрей Самсонов: "Инициатива о 12-летнем обучении сейчас не имеет смысла"
Общество

Более 80% нижегородских ветеранов СВО довольны качеством медпомощи

06 ноября 2025 19:35 Общество
Более 80% нижегородских ветеранов СВО довольны качеством медпомощи

Фото: Кира Мишина

Более 80% ветеранов специальной военной операции, проживающих в Нижегородской области, положительно отзываются о качестве медицинской помощи, оказываемой в регионе. Об этом сообщил представитель региональной системы здравоохранения Алексей Никонов в своём Telegram-канале.

По его словам, с начала 2025 года бесплатную медицинскую помощь получили 1463 нижегородца, принимавших участие в СВО. Организацию лечения контролируют сразу несколько структур: региональный фонд ОМС, министерства здравоохранения и социальной политики, а также фонд поддержки ветеранов боевых действий "Защитники Отечества".

Для участников СВО в регионе действует особый порядок оказания медицинских услуг. В каждой медицинской организации предусмотрены сопровождающие специалисты, которые помогают ветеранам пройти обследования и получить необходимую помощь без задержек.

Кроме того, с начала года 1147 ветеранов прошли углублённую диспансеризацию. Ещё 13 человек, столкнувшихся с последствиями стрессовых состояний, получили консультации медицинских психологов.

Согласно результатам ежемесячных опросов, проводимых страховыми медицинскими организациями, 84% опрошенных нижегородских ветеранов выразили удовлетворение качеством медуслуг.

На фоне этих данных Росздравнадзор опубликовал список регионов, где зафиксировано наибольшее количество жалоб от участников СВО на работу медицинских учреждений. В числе антилидеров оказались Москва, Московская область, Краснодарский и Ставропольский края, а также Башкирия и Самарская область.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО проходят бесплатное санаторное лечение на территории Нижегородской области.

Напомним также, что фонд "Защитники Отечества" оказывает помощь тысячам нижегородских ветеранов СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье СВО
Поделиться:
Новости по теме
21 октября 2025 15:10Фонд "Защитники Отечества" усиливает поддержку ветеранов СВО
16 сентября 2025 18:00Новый этап программы "Герои. Нижегородская область" стартовал в регионе
15 мая 2025 10:15Почти 70% нижегородцев удовлетворены качеством медпомощи
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных