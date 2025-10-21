Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Фонд "Защитники Отечества" усиливает поддержку ветеранов СВО

21 октября 2025 15:10 Общество
Фонд Защитники Отечества усиливает поддержку ветеранов СВО

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

На заседании Наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" было принято решение о масштабных изменениях в структуре региональных подразделений.

Во встрече приняли участие первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, статс-секретарь и заместитель министра обороны РФ, а также председатель фонда Анна Цивилева и другие члены совета.

Сергей Кириенко отметил, что работа фонда получает высокую оценку со стороны ветеранов СВО и их семей. По данным опросов, проведённых "Народным фронтом", охват ветеранов социальными координаторами увеличился на 11 процентных пунктов и достиг 87%. При этом около 80% участников опроса положительно оценивают работу координаторов.

Кириенко также поддержал инициативу по расширению сети отделений фонда. В частности, планируется открыть дополнительные офисы в муниципалитетах Донецкой и Луганской народных республик, а также в Московской области. Это позволит оказывать помощь ветеранам, проживающим в отдалённых населённых пунктах.

Кроме того, в Краснодарском крае и Северной Осетии — Алании будут созданы мобильные офисы. Они обеспечат выездную работу с ветеранами СВО, проживающими в Абхазии и Южной Осетии. По словам Кириенко, такие меры позволят значительно приблизить социальную поддержку к тем, кто в ней нуждается.

Анна Цивилева, в свою очередь, предложила расширить перечень получателей помощи. Фонд планирует оказывать поддержку не только уволенным ветеранам, но и действующим военнослужащим с инвалидностью, полученной в ходе СВО.

Для них будет доступен тот же спектр помощи, включая технические средства реабилитации, спортивные протезы, автомобили с ручным управлением, адаптивную одежду, жильё, дополнительную поддержку по линии Социального фонда России, а также обеспечение медикаментами и медицинскими изделиями.

Цивилева подчеркнула, что в основе работы фонда лежат принципы заботы, уважения и справедливости. По её словам, организация оказывает помощь всем, кто встал на защиту Родины — от добровольцев и контрактников до сотрудников ЧВК и участников народных ополчений ЛНР и ДНР.

За два с половиной года работы фонд стал для ветеранов и их семей "единым окном" комплексной помощи. Построена экосистема сопровождения, ориентированная на индивидуальный подход. За это время было принято свыше двух миллионов обращений, из которых более 96% решено положительно.

Среди приоритетов фонда остаются диспансеризация, содействие в оформлении документов, помощь в трудоустройстве, а также психологическая поддержка ветеранов и семей погибших.

В частности, Нижегородский филиал фонда за время своей работы обработал свыше 36 тысяч обращений, из которых 97% были успешно решены. Наиболее частыми стали запросы от семей без вести пропавших военнослужащих, обращение за психологической помощью, оформление социальных выплат и юридическая поддержка.

Ранее сообщалось, что фонд "Защитники Отечества" оказывает поддержку тысячам нижегородских ветеранов СВО.

Напомним, что с 2022 года в Нижегородской области на различные направления поддержки специальной военной операции было выделено свыше 38 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

