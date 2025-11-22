Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Экономика

Нижегородская область разместила очередной облигационный заем на 15 млрд рублей

22 ноября 2025 12:23 Экономика
Нижегородская область разместила очередной облигационный заем на 15 млрд рублей

20 ноября Нижегородская область завершила размещение семнадцатого выпуска облигаций объемом 15 млрд рублей. По информации регионального минфина, в ходе размещения поступило 37 заявок от инвесторов.

Для бумаг серии 34017 зафиксирована ставка первого купона на уровне 2,15% годовых к значению ключевой ставки Банка России. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей, срок обращения — 1 110 дней.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима сообщила, что совокупный спрос превысил 32 млрд рублей при объеме размещения 15 млрд. По ее словам, такой результат отражает высокий уровень доверия инвесторов к региону. Привлеченные средства направят на погашение действующих долговых обязательств и покрытие дефицита бюджета.

Размещение позволит увеличить долю долгосрочных заимствований и тем самым распределить нагрузку по обслуживанию долга, сгладив ежегодные пики платежей.

Как уточнили в минфине региона, условия займа предусматривают 37 ежемесячных купонных периодов. Решением об эмиссии также установлена амортизация долга: по 50% от номинала в 2027 и 2028 годах.

Напомним, в 2021 году область уже выходила на рынок с облигационным займом на 15 млрд рублей со сроком обращения 5,5 года.

Сообщалось также, что минфин Нижегородской области полностью погасил облигации 2019 года. 

