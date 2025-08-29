Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
03 сентября 2025 08:00  [107] Нижний Новгород привлечет еще 2 млрд рублей через кредитные аукционы
02 сентября 2025 18:11  [191] Около 70 нижегородских предпринимателей приняло участие в семинарах по правовой защите и маркетингу
02 сентября 2025 15:19  [226] Итоги ESG-рейтинга ОЭЗ России подведут в рамках форума в Нижнем Новгороде
02 сентября 2025 14:13  [263] ВТБ: сумма соглашений на льготное финансирование ИЖС составила 1,6 млрд рублей
02 сентября 2025 14:07  [325] Нижегородская область сократила госдолг на 1,4 млрд рублей за август
02 сентября 2025 13:24  [309] Завод по производству минводы построят в Первомайске Нижегородской области
02 сентября 2025 12:54  [269] ВТБ запустил семейный счет для совместных трат
02 сентября 2025 12:36  [348] Экс-главе нижегородского энергосбыта оставили долг в 785 млн рублей
02 сентября 2025 12:09  [259] ПФО станет лидером по объему инвестиций в строительство кампусов до 2030 года
02 сентября 2025 11:28  [349] Производство электроники для катеров может появиться на Бору
Экономика

Нижний Новгород привлечет еще 2 млрд рублей через кредитные аукционы

03 сентября 2025 08:00  [107] Экономика
Нижний Новгород привлечет еще 2 млрд рублей через кредитные аукционы

Администрация Нижнего Новгорода объявила новые аукционы на открытие кредитных линий на общую сумму 2 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.

Департамент экономического развития и инвестиций разместил четыре тендера, каждый из которых предполагает открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом в 500 млн рублей.

Согласно условиям, кредитные средства будут предоставляться по мере необходимости — заемщик сможет самостоятельно определять объем и сроки выборки средств в пределах установленного лимита.

Два из предложенных контрактов рассчитаны на срок до одного года, но не позднее 11 ноября 2026 года. Два других — на 270 дней, и не позже 5 августа 2026 года. Все кредитные линии предполагают плавающую процентную ставку.

Максимальная стоимость годовых контрактов составляет 107,5 млн рублей, а краткосрочных — 79,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам августа Нижегородская область уменьшила сумму госдолга на 1,4 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Госзакупки Кредиты
Поделиться:
Новости по теме
29 августа 2025 12:46  [549] Правительство РФ списало 3,5 млрд рублей долгов Нижегородской области
04 августа 2025 12:40  [676] Нижегородская область сократила коммерческий долг перед банками
30 июля 2025 15:50  [744] Нижегородский минфин планирует взять кредиты еще на 20 млрд рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных