Нижний Новгород привлечет еще 2 млрд рублей через кредитные аукционы Экономика

Администрация Нижнего Новгорода объявила новые аукционы на открытие кредитных линий на общую сумму 2 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.

Департамент экономического развития и инвестиций разместил четыре тендера, каждый из которых предполагает открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом в 500 млн рублей.

Согласно условиям, кредитные средства будут предоставляться по мере необходимости — заемщик сможет самостоятельно определять объем и сроки выборки средств в пределах установленного лимита.

Два из предложенных контрактов рассчитаны на срок до одного года, но не позднее 11 ноября 2026 года. Два других — на 270 дней, и не позже 5 августа 2026 года. Все кредитные линии предполагают плавающую процентную ставку.

Максимальная стоимость годовых контрактов составляет 107,5 млн рублей, а краткосрочных — 79,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам августа Нижегородская область уменьшила сумму госдолга на 1,4 млрд рублей.