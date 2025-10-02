Нижегородский минфин планирует привлечь кредиты еще на 10 млрд рублей Экономика

Министерство финансов Нижегородской области объявило о проведении десяти электронных аукционов с целью привлечения кредитных линий. Каждая из них рассчитана на срок в 270 дней и имеет объем в 1 млрд рублей. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.

Максимальная стоимость обслуживания каждой кредитной линии установлена на уровне 151,6 млн рублей, что соответствует 20,5% годовых. Процентная ставка будет плавающей и складываться из ключевой ставки Центробанка России — на момент публикации закупок она составляла 17% — и дополнительной надбавки.

Прием заявок на участие в аукционах продлится до 7 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что региональные власти планируют привлечь еще 20 миллиардов рублей в виде кредитов. Эти средства предназначены для покрытия бюджетного дефицита и сокращения объема государственного долга области.

Напомним также, что нижегородский минфин минувшим летом полностью погасил облигационный займ 2019 года.