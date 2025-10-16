Две станции метро в Нижнем Новгороде обещают достроить к 2027 году Общество

Фото: Кира Мишина

Новые станции метро в центре Нижнего Новгорода планируют достроить к 2027 году. Об этом рассказали представители паблика "Метро-НН. Наше Новое", отвечая на вопрос одного из горожан в социальных сетях.

Отмечается, что продление линии метрополитена — один из ключевых инфраструктурных проектов региона. Его реализация осуществляется при поддержке правительства России в рамках социально-экономической инициативы и финансируется из федерального бюджета.

По словам представителей проекта, строительство метро отличается высокой инженерной сложностью, из-за чего не всегда удается уложиться в изначальные сроки.

"Сейчас совместно с генеральным подрядчиком есть планы закончить строительство к 2027 году", - отметили они.

На данный момент уже полностью пройден один тоннель от станции "Сенная" до станции "Площадь Свободы". Второй тоннель находится в активной фазе строительства — большая его часть уже готова. Также ведётся разработка котлованов под будущие станции, завершено основное переустройство городских инженерных сетей и идет подготовка к поставке сложного технологического оборудования.

Отметим, что изначально сдачу объектов ожидали в 2025 году. Позже сроки сдвинулись на конец 2026-го.