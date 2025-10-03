Более 6000 скважин пробурили для новых станций нижегородского метро

Фото:
В Нижнем Новгороде на стройплощадках будущих станций "Сенная" и "Площадь Свободы" выполнено бурение 6150 скважин. Об этом сообщили в телеграм-канале "Метро НН".
Работы ведут по технологии Jet Grouting, основанной на грунтоцементировании для повышения несущей способности основания. Метод применяют не часто, однако в данном случае он оказался необходим из-за специфики местных грунтов.
В городе преобладают слабые, водонасыщенные породы, которым требуется стабилизация. Достигают ее разными способами, включая замораживание, химическое закрепление и гидроцементирование.
Всего на укрепление более шести тысяч скважин израсходовано около 30 тысяч тонн цемента.
Ранее сообщалось, что объездную дорогу на улице Родионова планируют открыть в ноябре.
Также мы рассказывали, что проходка второго тоннеля метро от Сенной площади ведется с опережением графика.
