Камеры для новых метрощитов начали готовить на площади Свободы Общество

Фото: телеграм-канал "МетроНН"

На площади Свободы в Нижнем Новгороде начался новый этап строительства метро. Как сообщается в телеграм-канале "МетроНН", рабочие приступили к выемке грунта для будущих тоннелей. Сейчас здесь идет активная подготовка камер, откуда позже стартуют тоннелепроходческие щиты. Всего предстоит извлечь и вывезти 34 тысячи кубометров земли.

Перед этим строители проделали немалую подготовительную работу. По периметру котлована возвели ограждающие стены по технологии "стена в грунте". На это ушло 6,2 тысячи кубометров бетона и почти 910 тонн арматуры. Чтобы дополнительно укрепить конструкцию, сделали обвязочную балку — это еще 454 кубометра бетона и 23 тонны металла.

Также была построена специальная вспомогательная шахта (форшахта), которая нужна для запуска щитов. На её устройство потратили 411 кубометров бетона и почти 6 тонн металлических каркасов.

Чтобы укрепить грунт, применили технологию Jet Grouting: пробурили свыше 6 тысяч скважин и закачали в них около 30 тысяч тонн цементного раствора.

Параллельно с выемкой земли начался монтаж распорной системы, которая будет удерживать стены котлована на глубине до 20 метров. Всего потребуется смонтировать 882 тонны металлоконструкций — их установят в пять уровней.

Ранее сообщалось, что 773,6 млн рублей выделят на строительные работы станции метро "Площадь Свободы".