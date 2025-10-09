Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Общество

Почти 774 млн рублей выделят на обустройство станции метро "Площадь Свободы"

09 октября 2025 13:00 Общество
Почти 774 млн рублей выделят на обустройство станции метро Площадь Свободы

АО "Моспроект-3" объявило о проведении электронного аукциона на выполнение строительных работ в районе будущей станции метро "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде. Информация размещена на портале государственных закупок 9 октября 2025 года.

Согласно условиям контракта, подрядная организация, которая победит в торгах, возьмёт на себя обязательства по разработке и укреплению котлована, монтажу гидроизоляции, устройству деформационных швов, а также возведению монолитных железобетонных конструкций станции.

Дополнительно в перечень работ входит строительство лестничных сходов, ведущих к платформе.

Финансирование проекта предусмотрено за счёт средств городского и областного бюджетов на 2025-2026 годы. Срок выполнения всех работ ограничен 272 днями с момента подписания договора с подрядчиком.

Начальная стоимость контракта составляет 773,6 миллиона рублей. Приём заявок от участников аукциона открыт до 24 октября.

Ранее стало известно, что около 52 млн рублей выделено на работы для продления метро в Сормовский район Нижнего Новгорода.

Также сообщалось, что проходка второго тоннеля метро от Сенной до площади Свободы ведется с опережением графика.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Госзакупки Метро Строительство
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
