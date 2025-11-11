Метрощит преодолел километр второго тоннеля от Сенной до площади Свободы Общество

Фото: Кира Мишина

Метростроители в Нижнем Новгороде завершили прокладку первых 1000 метров второго тоннеля между станциями "Сенная" и "Площадь Свободы". Об этом сообщает телеграм-канал "Метро НН - Наше. Новое".

На глубине 20 метров щит продолжает работу после планового технического осмотра. Уже установлено более 720 железобетонных колец, формирующих обделку тоннеля. До конечной точки осталось пройти около 500 метров.

На "Площади Свободы" тем временем завершается подготовка бетонной подушки — так называемого "ложа" — для приема щита. Именно сюда "Владимир" должен выйти в конце года, когда завершит прокладку тоннеля.

Ранее сообщалось, что новые станции метро в центре Нижнего Новгорода планируют достроить к 2027 году.