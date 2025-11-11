Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Последние новости рубрики Общество
11 ноября 2025 11:04Метрощит преодолел километр второго тоннеля от Сенной до площади Свободы
11 ноября 2025 10:38Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты
11 ноября 2025 10:23Дизайн-код улицы Ульянова обновили в Нижнем Новгороде
11 ноября 2025 10:06Росздравнадзор опроверг нехватку вакцины от ротавируса в Нижегородской области
11 ноября 2025 09:44Тину Канделаки поздравили с юбилеем на фасаде нижегородской Ледовой арены
11 ноября 2025 09:00Противогололедную обработку дорог в Нижнем Новгороде пока не планируют
11 ноября 2025 07:00Пять "умных" остановок установили возле универмага на Автозаводе
10 ноября 2025 20:13Максим Ребров: "Через свое творчество молодежь продолжает эстафету памяти о героях-земляках"
10 ноября 2025 20:00Движение на улице Добролюбова ограничат из-за реконструкции трамвайных путей
10 ноября 2025 19:20Канадец Фейнстра высказался о сбоях интернета в Нижегородской области
Общество

Метрощит преодолел километр второго тоннеля от Сенной до площади Свободы

11 ноября 2025 11:04 Общество
Метрощит преодолел километр второго тоннеля метро от Сенной до площади Свободы

Фото: Кира Мишина

Метростроители в Нижнем Новгороде завершили прокладку первых 1000 метров второго тоннеля между станциями "Сенная" и "Площадь Свободы".  Об этом сообщает телеграм-канал "Метро НН - Наше. Новое".

На глубине 20 метров щит продолжает работу после планового технического осмотра. Уже установлено более 720 железобетонных колец, формирующих обделку тоннеля. До конечной точки осталось пройти около 500 метров.

На "Площади Свободы" тем временем завершается подготовка бетонной подушки — так называемого "ложа" — для приема щита. Именно сюда "Владимир" должен выйти в конце года, когда завершит прокладку тоннеля. 

Ранее сообщалось, что новые станции метро в центре Нижнего Новгорода планируют достроить к 2027 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

