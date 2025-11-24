Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 ноября 2025 14:12Новые траектории для экономики: что обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
24 ноября 2025 10:45На ток-шоу КМ Talks в Нижнем Новгороде собрались эксперты по недвижимости и экономике
24 ноября 2025 10:22Всего неделя осталась у нижегородцев для оплаты имущественных налогов
24 ноября 2025 10:02Нижегородская область вошла в топ-25 по развитию малого бизнеса
23 ноября 2025 12:24Нижегородцы смогут претендовать на премию "Лидеры ответственного бизнеса"
22 ноября 2025 13:21Новая жизненная ситуация на "Госуслугах" позволяет зарегистрировать товарный знак
22 ноября 2025 12:23Нижегородская область разместила очередной облигационный заем на 15 млрд рублей
22 ноября 2025 11:21Более 85 млн рублей заработали нижегородские экспортеры на международных маркетплейсах при господдержке
22 ноября 2025 11:18Более 170 специалистов объединил Форум работающей молодежи Нижегородской области
22 ноября 2025 07:2310 участников специальной военной операции и членов их семей стали победителями проекта "СВОё дело"
Экономика

Новые траектории для экономики: что обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"

24 ноября 2025 14:12 Экономика
Новые траектории для экономики: что обсудят на форуме ВТБ РОССИЯ ЗОВЕТ!

Фото: Кира Мишина

В первый день 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» (18+) состоятся две сессии, которые будут посвящены новым векторам развития экономики, возможностям расширения технологического и промышленного потенциала страны, международному сотрудничеству. Во второй день участники обсудят инвестиционные решения для розничных инвесторов и компаний.

Основная тема форума в этом году - «Движение вверх: смелые решения для новой экономики». Макроэкономическая сессия будет посвящена ключевым параметрам экономического развития, текущей макродинамике, настройкам финансовой и бюджетной систем. В этой сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин. Участниками дискуссии также станут представители отечественного и международного бизнеса: основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь. Модерирует макроэкономическую сессию первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Сегодня перед Россией стоит задача не только гибко адаптироваться к быстро изменяющимся внешним условиям, но формировать глобальные тренды. Смелые, проактивные решения — это то, что создает конкурентоспособность экономики, способствует развитию капитала, технологий и человеческого потенциала. Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» — площадка, где собираются лидеры, способные задавать повестку и определять траекторию будущего. Именно поэтому диалог, который мы ведем здесь, имеет критическое значение для всей финансовой системы и реального сектора», - сказал Дмитрий Пьянов.

Также в первый день состоится пленарная сессия форума. Ее модератором традиционно выступает президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Во второй день форума участники обсудят наиболее перспективные стратегии инвестирования, а также новые инструменты на стыке технологий и финансов. Откроет дискуссию сессия по сравнению ключевых классов активов: IPO или инвестиции в Private Equity, золото или недвижимость, индивидуальные портфели облигаций или фонды. Пленарная сессия будет посвящена драйверам роста и перспективам российской экономики в контексте инвестиционных решений, а также ключевым тенденциям рынков капитала. Особый акцент будет сделан на возможностях управления ликвидностью для юридических лиц, применении ИИ в инвестициях, потенциале цифровых финансовых активов и инструментах с привязкой к криптовалютам.

Форум 2-3 декабря пройдет в очном формате. Все желающие могут присоединиться к трансляции сессий и услышать выступления спикеров в прямом эфире из любой точки мира на официальном сайте форума russiacalling.ru и в эфирах медиапартнеров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных